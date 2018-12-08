Google Telefon Uygulamasının Arayüzü Güncellendi

Pixel cihazlarda varsayılan olarak kullanılan 'Telefon' uygulamasının eski arayüzünde, Favoriler sekmesi her satır için iki kişilik köşeli çerçeveler ile dizayn edilmişti. Aynı zamanda Google'ın Android One programına dahil olan cihazlarda da benzer bir durum vardı.
Yenilenen arayüzde, 3 kişilik satırlarda dairesel çerçeveler kullanılıyor. Google, daha önce Nexus 6'nın Lollipop sürümünde benzer bir arayüz kullanmıştı.
Her güncellemede olduğu gibi, güncellemenin tüm kullanıcılara aynı anda gelmesi beklenmiyor. Pixel 3 cihazlarının bazılarına ulaşan bu güncellemenin, Google'ın 'Telefon' uygulamasını kullanan tüm cihazlara yakın zamanda geleceği düşünülüyor.