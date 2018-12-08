Google Telefon Uygulamasının Arayüzü Güncellendi

Google, ürettiği yazılımlarda kullandığı arayüzleri yeniden tasarladı. Yeni arayüzlerde en dikkat çeken özellik, artık köşeli çerçeveler yerine yuvarlak çerçevelerin kullanılması. Eğer bu yazıyı bir Chrome tarayıcısından okuyorsanız, siz de Chrome arayüzüne bakarak dairesel çerçeveleri gözlemleyebilirsiniz. Dairesel çerçeveler, gelen güncellemeyle artık Android cihazlardaki 'Telefon' uygulamasında da yerini almış durumda.

Pixel cihazlarda varsayılan olarak kullanılan 'Telefon' uygulamasının eski arayüzünde, Favoriler sekmesi her satır için iki kişilik köşeli çerçeveler ile dizayn edilmişti. Aynı zamanda Google'ın Android One programına dahil olan cihazlarda da benzer bir durum vardı. Yenilenen arayüzde, 3 kişilik satırlarda dairesel çerçeveler kullanılıyor. Google, daha önce Nexus 6'nın Lollipop sürümünde benzer bir arayüz kullanmıştı. İLGİLİ HABER Spam Mesajlara Son: Google Mesajlar V3.9 Güncellemesi Yayınlandı Her güncellemede olduğu gibi, güncellemenin tüm kullanıcılara aynı anda gelmesi beklenmiyor. Pixel 3 cihazlarının bazılarına ulaşan bu güncellemenin, Google'ın 'Telefon' uygulamasını kullanan tüm cihazlara yakın zamanda geleceği düşünülüyor.

Kaynak : https://www.gsmarena.com/google_phone_app_gets_redesigned_interface_its_all_circles_now-news-34620.php

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