  • Google, Telefonunuzu Kimlik Olarak Kullanmanızı Sağlayacak

Google, Telefonunuzu Ehliyet ve Kimlik Olarak Kullanmanızı Sağlayacak

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Google'ın üzerinde çalıştığı dijital kimlik projesine göre kimliğiniz ve ehliyetiniz, dijital kimliğiniz içinde yasal bir geçerliliğe sahip olacak. Tüm bilgiler, cihaz içinde bulunan bir güvenli depolama biriminde saklanacak.

Pek çok hükumet, dijital sürücü ehliyetleri ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriyor. Ancak bu konudaki mevcut çözümlerle ilgili bazı kritik sorunlar bulunuyor. Bu sorunlardan ilki, kişiye özel uygulamaya gereksinim duyulması. İkincisi ise kısmen de olsa belirsiz bir güvenlik çözümüne güvenmez zorunda kalmamız. Daha da önemlisi, kimlik bilginizi göstermeniz gerektiğinde telefonunuzun şarjı biterse… Geçmiş olsun.
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XDA Developer’a göre Google, dijital kimliklerle ilgili önemli bir çalışma gerçekleştiriyor. Şirketin IdentityCredential çerçevesinde üzerinde çalıştığı çözüm, dijital kimlikleri güvenli bir şekilde saklamayı ve görüntülemeyi vadediyor. Ayrıca yalnızca güvenli bir yonga ve düşük güç tüketen bir iletişim kanalı gerekeceğinden telefonunuzun şarjının bitmesi sorun olmayacak.

Google, dijital kimlik kartınıza yetkisiz erişimi engellemek için de çalışmalar yürütüyor. Eğer cihazda özel bir güvenlik donanım birimi bulunuyorsa dinamik kimlik doğrulama kodları oluşturmak uygun bir çözüm olabilir. Eğer güvenlik donanım birimi bulunmuyorsa uzaktan kimlik doğrulama sistemi en uygun yol olacaktır.
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Dijital kimliklerin henüz geliştirme aşamasında olduğunu ve en azından Android Q ile birlikte ortaya çıkmayacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte çok da uzakta olmayan bir gelecekte markete gittiğinizde alkol alırken yaşınızı göstermek için ya da trafik polisleri ehliyetinizi sorduğunda konuyu telefonunuzdan çözebilirsiniz.

Kaynak : https://www.engadget.com/2019/03/06/android-digital-drivers-license/
Etiketler: google
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