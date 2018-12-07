Kullanıcıların güvenliği konusunda oldukça hassas bir politika izleyen Google, toplamda 2 milyondan fazla indirilen uygulamaların fişini çekti.

Günümüzde birçok site sahibi veya geliştirici için büyük bir ekmek kapısı haline internet reklamlarının bazıları, kullanıcıları sömürmek amacıyla kullanılıyor. Google da bunu fark etmiş olacak ki tıklama sahtekarlığı yapan birkaç uygulamanın önünü kesti.

33 farklı markanın, 249 farklı Android telefonunda yer alan ve 4.4.2'den 7.x'e kadar birçok telefonu adeta zehirleyen uygulamaların listesini hemen aşağıdan bulabilirsiniz.

Google Play'den Silinen 22 Uygulama

Sparkle FlashLight

Snake Attack

Math Solver

ShapeSorter

Tak A Trip

Magnifeye

Join Up

Zombie Killer

Space Rocket

Neon Pong

Just Flashlight

Table Soccer

Cliff Diver

Box Stack

Jelly Slice

AK Blackjack

Color Tiles

Animal Match

Roulette Mania

HexaFall

HexaBlocks

PairZap

Eğer siz de bu uygulamalardan herhangi birine sahipseniz, hem telefonunuzun güvenliğini hem de kişisel bilgilerinizi korumak için hemen bu uygulamaları telefonunuzdan silmenizi tavsiye ediyoruz. Bu uygulamaların bir kısmının iOS için de bulunduğunu belirtelim. O yüzden yukarıda yer alan uygulamalardan biri iOS cihazınızda bulunuyorsa aynı şekilde onları da silmenizi tavsiye ederiz.

Peki Nedir bu Tıklama Sahtekarlığı?

Tıklama sahtekarlığı, internet üzerindeki sitelere yapılan kötü amaçlı tıklamalardır. Elle birçok kez aynı siteye tıklama yapılabildiği gibi, bazı programlar (bot) tarafından otomatik yaptırılabilir. Farklı bilgisayarlardan giriş yapıp organize olan ve tıklama sahtekarlığı yapan oluşumlar da tespit edilmiştir.