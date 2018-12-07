Günümüzde birçok site sahibi veya geliştirici için büyük bir ekmek kapısı haline internet reklamlarının bazıları, kullanıcıları sömürmek amacıyla kullanılıyor. Google da bunu fark etmiş olacak ki tıklama sahtekarlığı yapan birkaç uygulamanın önünü kesti.
33 farklı markanın, 249 farklı Android telefonunda yer alan ve 4.4.2'den 7.x'e kadar birçok telefonu adeta zehirleyen uygulamaların listesini hemen aşağıdan bulabilirsiniz.
Google Play'den Silinen 22 Uygulama
- Sparkle FlashLight
- Snake Attack
- Math Solver
- ShapeSorter
- Tak A Trip
- Magnifeye
- Join Up
- Zombie Killer
- Space Rocket
- Neon Pong
- Just Flashlight
- Table Soccer
- Cliff Diver
- Box Stack
- Jelly Slice
- AK Blackjack
- Color Tiles
- Animal Match
- Roulette Mania
- HexaFall
- HexaBlocks
- PairZap
Eğer siz de bu uygulamalardan herhangi birine sahipseniz, hem telefonunuzun güvenliğini hem de kişisel bilgilerinizi korumak için hemen bu uygulamaları telefonunuzdan silmenizi tavsiye ediyoruz. Bu uygulamaların bir kısmının iOS için de bulunduğunu belirtelim. O yüzden yukarıda yer alan uygulamalardan biri iOS cihazınızda bulunuyorsa aynı şekilde onları da silmenizi tavsiye ederiz.
Peki Nedir bu Tıklama Sahtekarlığı?
Tıklama sahtekarlığı, internet üzerindeki sitelere yapılan kötü amaçlı tıklamalardır. Elle birçok kez aynı siteye tıklama yapılabildiği gibi, bazı programlar (bot) tarafından otomatik yaptırılabilir. Farklı bilgisayarlardan giriş yapıp organize olan ve tıklama sahtekarlığı yapan oluşumlar da tespit edilmiştir.