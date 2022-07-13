Google, popüler flört uygulamaları şirketi Match'e dava açtı. Match'in Google Play Store koşullarındaki ödemeyi yapmadığını söyleyen şirket, Match'ten tazminat istiyor. Eğer Google'ın talepleri kabul edilmezse Match'in uygulamaları, Google Play Store'dan kalıcı olarak kaldırılacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın en popüler flörtleşme uygulamalarının çatı şirketi olan Match'e dava açtığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Match, Google Play Store'da kalmaya devam etmek için Google'a para ödemek istemiyor. Play Store koşullarına göre 1 milyon dolarlık gelirin yüzde 15'lik bölümünün komisyon olarak Google'a verilmesi gerekiyordu.

Google avukatları tarafından hazırlanan şikayet dilekçesinde, Match'in ödeme yapmayı reddetmesiyle diğer geliştiricilerden avantajlı bir konuma yerleşeceği ifade ediliyor. Bunun da rekabete aykırı olduğunu belirten Google yetkilileri, Match'in cezalandırılmasını talep ediyor.

Google, tazminat ve Play Store'dan men istiyor!

Google, açtığı dava kapsamında Match'e ağır bir bedel ödetmek istiyor gibi görünüyor. Zira şirketin talebi tazminat hem de Google Play Store'dan men. Eğer bu talepler kabul görmezse aralarında Tinder'ın da olduğu Match'e ait uygulamalar, Google Play Store'dan kalıcı olarak kaldırılacak. Böylesi bir durum, Match'in popülaritesine ciddi bir sekte vuracaktır.

Davanın muhatabı olan Match, yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. İstenen paranın rekabete aykırı olduğundan bahseden Match yetkilileri, açılan davanın Google'ın bu alanda nasıl tekelleştiğinin açık bir göstergesi olduğunu söylüyorlar. Match'e göre dava, kısa bir süre sonra kendilerinin lehine sonuçlanacak.