Ünlü internet ansiklopedisi Vikipedi, gönüllü çevirmenler için içerik çeviri seçeneklerine Google Translate'i ekledi. Bu yolla Vikipedi içeriklerinin neredeyse her dilde çevirisinin oluşturulması hedefleniyor.

Vikipedi'nin yönetimini yürüten Wikimedia Vakfı'nın içerikleri daha fazla dilde sunma hedefi için büyük bir adım atıldı. Wikimedia Vakfı, İngilizce versiyonu olmayan içerikleri çevirebilmek için Google Translate seçeneğini, gönüllü çevirmenlerin kullanımına sundu. Vakıf görevlileri, ilk çeviri testini de özelliğin eklenmesinden hemen sonra gerçekleştirdi.

Gönüllü çevirmenlerin uzun zamandır Google Translate desteği talebinde bulunduğunu belirten yetkililerin bu hamlesi, Google'ın Vikipedi'ye Endonezya'daki İngilizce içeriklerin sayısını arttırma sözünün, genişletilmiş bir hali olarak yorumlandı.

Google Translate'de son dönemde yapılan iyileştirmeler ile çeviri yeteneğinde büyük bir gelişme kaydedildi. Doğru çeviriler sağlamanın yanında fazla sayıda dil desteği veren çeviri servisiyle üretilen Vikipedi içerikleri, ücretsiz bir lisans altında yayınlanacak.

Google'ın veri gizliliği politikası hakkında tereddüt yaşayacaklar için de "Google ile veri paylaşmayacağız, onlardan da veri almayacağız." açıklamasını yapan vakıf yetkililerinin bu girişiminin sonuçlarını önümüzdeki günlerde hep birlikte gözlemleyeceğiz.