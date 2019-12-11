Google, Türkiye'de 2019 Yılının Arama Trendlerini Açıkladı

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2020 yılına adım adım yaklaştığımız bugünlerde, 2019’da internette en çok neleri arattığımıza göz atma vakti geldi. Google, her yıl geleneksel olarak hazırladığı Yılın Arama Trendleri listesini açıkladı. Hadi gelin, dünyada ve Türkiye’de en çok neler aratılmış, hep birlikte bakalım.

İnternet devi Google’ın paylaştığı Yılın Arama Trendleri 2019 listesinde Türkiye için beş farklı kategori bulunuyor. Genel kategorisinin ilk basamağında, tekrarlanan ‘İstanbul Seçim Sonuçları 2019’ aramasını görüyoruz. İsimler kategorisinde ise eski eşi tarafından kızının gözü önünde vahşice katledilen ‘Emine Bulut’ yer alıyor. 

Yemek kategorisinde en çok ‘Revani’ aratılırken, Diziler kategorisinin ilk sırasında ise FOX TV’nin izlenme rekorları kıran serisi ‘Mucize Doktor’ yer alıyor. Son olarak Şarkılar kategorisinde de YouTube fenomeni Reynmen’in olay yaratan parçası ‘Derdim Olsun’u görüyoruz. 

Dünyaya baktığımız ise genel olarak en çok kriket karşılaşması ‘India vs South Africa’ aratılmış. İsimler kategorisinin ilk sırasında NFL'de Amerikan Futbol Konferansı Batı Grubu takımlarından Oakland Raiders’da oynayan Antonio Brown yer alırken, Haberler kategorisinde en çok aratılan ise 14 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Brezilya’da düzenlenen COPA America 2019 olmuş.

Türkiye’de 2019 yılının arama trendleri:

Genel:

istanbul seçim sonuçları

  • İstanbul Seçim Sonuçları 2019
  • Geleceğe Nefes
  • YSK
  • Deprem
  • Sigara Fiyatları
  • Dolar Kuru
  • Askerlik Son Dakika
  • EYT
  • İstiklal Marşı 10 Kıta
  • Notre Dame Katedrali

İsimler:

emine bulut

  • Emine Bulut
  • Ekrem İmamoğlu
  • Neslican Tay
  • Palu Ailesi
  • Tarık Ünlüoğlu
  • Kerimcan Durmaz
  • Dilber Ay
  • Ayşen Gruda
  • Devran Çağlar
  • Demet Akbağ

Diziler:

mucize doktor

  • Mucize Doktor
  • Zalim İstanbul
  • Her Yerde Sen
  • Game of Thrones
  • Kuzey Yıldızı
  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
  • Afili Aşk
  • Kuzgun
  • Bir Zamanlar Çukurova
  • Yasak Elma

Yemek tarifleri:

revani

  • Revani
  • Kestane
  • Limonata
  • Sütlaç
  • Kapuska
  • Barbunya
  • Piyaz
  • Cheescake
  • Paçanga Böreği
  • Alıç Sirkesi

Şarkılar:

reynmen derdim olsun

  • Derdim Olsun - Reynmen
  • Susamam – Şanışer
  • Çok Sevdim Yalan Oldu – Fatih Bulut
  • Ela - Reynmen
  • Mekanın Sahibi – Norm Ender
  • Aya – Murda & Ezhel
  • Unuturum Elbet – Rafet El Roman & Derya
  • Ruhumda Sızı - Ender Balkır
  • Bir İhtimal Biliyorum - Gülşen
  • Sana Doğru - Bora Duran

Dünyada 2019 yılının arama trendleri:

Genel:

India vs South Africa

  • India vs South Africa
  • Cameron Boyce
  • Copa America
  • Bangladesh vs India
  • iPhone 11
  • Game of Thrones
  • Avengers: Endgame
  • Joker
  • Notre Dame
  • ICC Cricket World Cup

İsimler:

Antonio Brown

  • Antonio Brown
  • Neymar
  • James Charles
  • Jussie Smollett
  • Kevin Hart
  • Billie Eilish
  • Greta Thunberg
  • R. Kelly
  • Joaquin Phoenix
  • Jordyn Woods

Haberler:

Copa America

  • Copa America
  • Notre Dame
  • ICC Cricket World Cup
  • Hurricane Dorian
  • Rugby World Cup
  • Sri Lanka
  • Area 51
  • India election results
  • ?? 19 ?
  • Fall of Berlin Wall
Kaynak : http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/1707596/google-acikladi-2019da-dunya-ve-turkiye-neleri-aradi.html
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