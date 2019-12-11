2020 yılına adım adım yaklaştığımız bugünlerde, 2019’da internette en çok neleri arattığımıza göz atma vakti geldi. Google, her yıl geleneksel olarak hazırladığı Yılın Arama Trendleri listesini açıkladı. Hadi gelin, dünyada ve Türkiye’de en çok neler aratılmış, hep birlikte bakalım.

İnternet devi Google’ın paylaştığı Yılın Arama Trendleri 2019 listesinde Türkiye için beş farklı kategori bulunuyor. Genel kategorisinin ilk basamağında, tekrarlanan ‘İstanbul Seçim Sonuçları 2019’ aramasını görüyoruz. İsimler kategorisinde ise eski eşi tarafından kızının gözü önünde vahşice katledilen ‘Emine Bulut’ yer alıyor. Yemek kategorisinde en çok ‘Revani’ aratılırken, Diziler kategorisinin ilk sırasında ise FOX TV’nin izlenme rekorları kıran serisi ‘Mucize Doktor’ yer alıyor. Son olarak Şarkılar kategorisinde de YouTube fenomeni Reynmen’in olay yaratan parçası ‘Derdim Olsun’u görüyoruz. Dünyaya baktığımız ise genel olarak en çok kriket karşılaşması ‘India vs South Africa’ aratılmış. İsimler kategorisinin ilk sırasında NFL'de Amerikan Futbol Konferansı Batı Grubu takımlarından Oakland Raiders’da oynayan Antonio Brown yer alırken, Haberler kategorisinde en çok aratılan ise 14 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Brezilya’da düzenlenen COPA America 2019 olmuş. Türkiye’de 2019 yılının arama trendleri: Genel: İstanbul Seçim Sonuçları 2019

Geleceğe Nefes

YSK

Deprem

Sigara Fiyatları

Dolar Kuru

Askerlik Son Dakika

EYT

İstiklal Marşı 10 Kıta

Notre Dame Katedrali İsimler: Emine Bulut

Ekrem İmamoğlu

Neslican Tay

Palu Ailesi

Tarık Ünlüoğlu

Kerimcan Durmaz

Dilber Ay

Ayşen Gruda

Devran Çağlar

Demet Akbağ Diziler: Mucize Doktor

Zalim İstanbul

Her Yerde Sen

Game of Thrones

Kuzey Yıldızı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Afili Aşk

Kuzgun

Bir Zamanlar Çukurova

Yasak Elma Yemek tarifleri: Revani

Kestane

Limonata

Sütlaç

Kapuska

Barbunya

Piyaz

Cheescake

Paçanga Böreği

Alıç Sirkesi Şarkılar: Derdim Olsun - Reynmen

Susamam – Şanışer

Çok Sevdim Yalan Oldu – Fatih Bulut

Ela - Reynmen

Mekanın Sahibi – Norm Ender

Aya – Murda & Ezhel

Unuturum Elbet – Rafet El Roman & Derya

Ruhumda Sızı - Ender Balkır

Bir İhtimal Biliyorum - Gülşen

Sana Doğru - Bora Duran Dünyada 2019 yılının arama trendleri: Genel: India vs South Africa

Cameron Boyce

Copa America

Bangladesh vs India

iPhone 11

Game of Thrones

Avengers: Endgame

Joker

Notre Dame

ICC Cricket World Cup İsimler: Antonio Brown

Neymar

James Charles

Jussie Smollett

Kevin Hart

Billie Eilish

Greta Thunberg

R. Kelly

Joaquin Phoenix

Jordyn Woods Haberler: Copa America

Notre Dame

ICC Cricket World Cup

Hurricane Dorian

Rugby World Cup

Sri Lanka

Area 51

India election results

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Fall of Berlin Wall

Kaynak : http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/1707596/google-acikladi-2019da-dunya-ve-turkiye-neleri-aradi.html

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