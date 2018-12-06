Birkaç aydır Google tarafından hiçbir güncelleme almayan Allo, bugün yayınlanan blog mesajıyla tarihin tozlu rafları arasına karıştı.

Google, bilinen devasa firmalar arasında en çok batık projeye sahip olanlardan biri. Büyük bir hevesle yeni bir servis duyuran Google, daha sonra tutan bir iki özelliğini alıp başka bir platformuna aktararak fişi çekiyor. Google Allo'nun da kaderi maalesef böyle oldu.

Google'ın Allo açıklaması:

"Bütün Android cihazların harika bir varsayılan mesaj deneyimine sahip olmasını istiyoruz. Mesajlaşma endüstrisinde SMS'in yerini sağlamlaştırmak, grup konuşmalarının kolaylaşması ve yüksek çözünürlüklü fotoğrafların gönderilmesi gibi yenilikler peşindeyiz. Buna paralel olarak akıllı mesajlaşma uygulaması Allo'ya olan desteğimizi sonlandırıyoruz. Bu andan itibaren sadece Mesajlar uygulamasına yoğunlaşacağız."

Bugün içerisinde Google Allo'ya erişmeye çalışan kişiler, uygulamadan mesaj gönderilemediğini ve Google'ın Asistan'ın çalışmadığını fark etmişlerdi. Kullanıcılardan gelen sorular üzerine yukarıdaki resmi açıklamayı yapan Google, Allo'ya olan desteğin bugünden itibaren son bulduğunu resmen onayladı.

Açıkçası Google Allo, Asistan'ın ilk geldiği uygulama olmasıyla gelecekte ciddi yatırım yapılacak projelerden biri olacak gibi duruyordu. Buna rağmen Google tarafından çok geçmeden fişi çekildi.