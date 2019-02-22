Google'dan Uygulama Yapanlara: Android 9 Pie'a Hazırlanın

Google, Play Store için uygulama geliştirenlerin bu kışa kadar Android 9 Pie için hazırlıklı olmalarını istedi.

Google, Android için uygulama ve oyun geliştirenleri en yeni API özelliklerini kullanma konusunda cesaretlendirmek istiyor. Geçtiğimiz kasım ayında bütün uygulamaların Android 8.0 Oreo ve ilerisi için geliştirilmesi şartını koyan Google, bu senenin sonunda aynı şartı Android 9 Pie için de koyacak.

Eğer büyük bir sürpriz olmazsa Android Q ile bu yılın ağustos ayında tanışacağız. Bu dönemden kısa bir süre sonra Android 9 Pie'ı desteklememek, uygulama geliştiricilerin Google Play'de var olmamasına sebep olacak.

Burada potansiyel bir yanlış anlaşılmayı gidermek istiyoruz: Uygulama geliştirenler Android 1.0'a kadar istedikleri kadar sürümü destekleyebilirler. Ancak Google, yepyeni bir telefon almış birinin Play Store'daki herhangi bir uygulamadan mahrum kalmasına izin vermek istemiyor. Bu sebeple uygulama geliştirenler için bu yılın son ayları için Android 9 Pie zorunlu hale gelecek.