Google'ın Beta Uygulaması İçin Karanlık Mod Yayınlandı

Google'ın mobil uygulaması, bir süredir Android 10 kullanan Pixel telefonlarda karanlık mod desteğine sahipti. Yeni bir açıklama yapan Google, uygulamanın karanlık mod desteğinin genişlediğini açıkladı. Açıklamaya göre diğer telefon sahipleri de beta sürüm kapsamında Google uygulamasının karanlık modunu kullanabiliyorlar.

Akıllı telefon sektörü, her geçen gün biraz daha gelişiyor ve bu gelişmeler, beraberinde bazı yenilikleri de getiriyor. Örneğin LCD ekran panellerine sahip akıllı telefonların, yerlerini yavaş yavaş LED ekranlara bırakmasıyla birlikte akıllı telefon sektörü, karanlık modu önemsemeye başladı. Çünkü bu mod, telefonların batarya tüketimini ciddi anlamda azaltıyor.

Tüketiciler, son birkaç yıldır tüm uygulamalarda karanlık mod desteğinin bulunmasını istiyorlar. Çünkü bu özellik sayesinde LED ekranı olan telefon sahipleri, cihazlarını daha uzun süre kullanabiliyorlar. Karanlık modun bir diğer avantajı ise göz sağlığı. Tüketiciler, özellikle de karanlık ortamlarda gözlerini yormadan telefonlarıyla vakit geçirebiliyorlar.

Geliştiriciler, kullanıcılara sundukları mobil uygulamalarına karanlık mod ekleyebilmek için uzunca bir süredir çalışıyorlar. Günümüzde piyasaya sürülmüş olan pek çok mobil uygulama, artık karanlık mod ile birlikte geliyor. Ancak bazı uygulamalar, ne yazık ki karanlık mod desteğine sahip değiller. Üstelik karanlık mod desteği bulunmayan uygulamaların başında da fazlasıyla popüler olan WhatsApp ve Google gibi uygulamalar geliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın, akıllı telefon kullanıcılarına sunduğu "Google" isimli bir uygulama bulunuyor. Tüketiciler, uzunca bir süredir bu uygulamaya da karanlık modun gelmesini istiyorlardı. Geliştirici ekip, söz konusu uygulamanın karanlık modunu bugüne dek sadece Android 10 ile çalışan Pixel cihazlara sunmuştu. Ancak artık, Google uygulamasının karanlık modu, beta sürüm olarak diğer telefonlar tarafından da kullanılabiliyor.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre mobil uygulamanın karanlık modu, 12 Şubat itibarıyla Google Play Store'un beta programına eklendi. Yani eğer sizler de Google'ın beta programına dahil olmuş bir kullanıcısıysanız, Google uygulamasının karanlık modunu deneyimlemeye başlayabilirsiniz.

Eğer telefonunuzun işletim sistemi Android 10 ise uygulamayı açtıktan sonra "Ayarlar" bölümüne gidin. "Genel" kategorisi altında bulunan "Tema" bölümüne dokunduğunuz zaman karanlık modun seçilebildiğini görebilirsiniz. Android sürümünüz daha eskiyse yine Tema bölümüne girdikten sonra "Sistem Varsayılanı" seçeneğine dokunmanız gerekiyor. Böylelikle Google uygulamasının karanlık modunu aktif olarak kullanabilirsiniz.