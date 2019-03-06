Big Bang AR uygulamasını geliştirmek için bir araya gelen Google ve CERN, zamanda yolculuğa çıkmanıza olanak sağlayan uygulamayı yayınladı.

Büyük Patlama'yı izlemek isteyenler için daha önce yapılmamış bir uygulama yapmak adına ortaklık kuran CERN ve Google, yeni uygulamayla adeta bir keşif yolculuğuna olanak tanıyor. Big Bang AR uygulaması, artırılmış gerçeklik ile size ilginç bir deneyim sunuyor.

Uygulama, sizi en başından itibaren olaylara dahil ediyor. Big Bang AR, bir artırılmış gerçeklik uygulaması olduğu için sanal dünyadaki nesnelere yaklaşmanız ve hatta etraflarında tur atmanız mümkün.

Gelişen evrende zamanın ilerlemesini duraklatabilirsiniz ve uygulamanın size sunduğu kamera düğmesiyle ekran görüntüsü alabilirsiniz. Big Bang AR ayrıca kulaklık kullanmanızı öneriyor. Fakat isteyenler için altyazılar da uygulamaya eklenmiş. Pixel, Samsung veya LG marka telefonlarda bu uygulamanın çalışmasında herhangi bir sorun yok ancak Nokia 9, Essential Phone, U12 + ve bazı diğer cihazlarda uygulamada bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Uygulamayı aşağıdaki bağlantıdan Android telefonunuza indirip kullanabilirsiniz.