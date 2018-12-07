Türkçeden İngilizceye yapılan çevirilerde karşılaşılan önemli bir soruna ilişkin Google, Çeviri hizmetini güncelledi. Dünyanın pek çok dili arasında yaşanan benzer sorunlar, genelde cinsiyetçi yaklaşımlara neden oluyordu. Google, kadın erkek ayrımına karşı olan bu güncellemesini Türkçe çeviri örneği ile duyurdu.

Google’ın en köklü hizmetlerinden olan Çeviri, uzun yıllardır makine öğrenimine dayanan alt yapısıyla dil dağarcığını genişletiyor. Profesyonel seviyelere varan çeviriler sunmasa da insanların, kolayca iletişim kurmasını kolaylaştıran bu hizmet giderek gelişiyor.

Her şeye rağmen çevirinin temel farklılıklara dayana bazı sorunları Google’ın hizmetin de de yaşanıyor. Örneğin Türkçede “O bir doktor” cümlesinde yer alan öznenin erkek mi ya da kadın mı olduğu anlaşılamıyor. Bunu anlamak için çoğu zaman o konuşmanın içerisinde olmak, “O” zamiri ile ifade edilen kişiyi görmek gerekiyor.

Google Çeviri, bu tarz çelişkilere neden olan cümleleri, makine öğrenimine dayanan sistemi ile yorumlayıp sunuyordu. Bu nedenle “O bir doktor” cümlesinin İngilizce karşılığı olarak, “He is a doctor” cümlesini sunabiliyordu. Bildiğiniz üzere İngilizcede “he” erkek, “she” ise kadını ifade eden kelimelerdir.

Resmi blog sitesi üzerinden Çeviri hizmetindeki yenilikleri açıklayan Google, aşağıdaki örnekle benzer çelişkilerin ortadan kaldırıldığını açıkladı:

Bir başka deyişle “O” zamirinin İngilizcedeki karşılığı olarak Google, artık sadece “he” ya da “she” değil, her iki kelimeyi de sunacak. Bu küçük bir detay gibi görünebilir, ancak dil ve diller arasındaki farklılıklar cinsiyetçi yaklaşımların gelişmesine neden olabiliyor. Artık benzer cümle ya da kalıplarda, "Çeviri iki farklı cinsiyete göre yapılmıştır." açıklamasıyla eril ya da dişil çevirilerden birisini seçebileceksiniz.

İngilizcedeki kadın ve erkek ayrımının olduğu zamirlerin ayrışmasından kaynaklanan bu sorun, Fransızca, İtalyanca ve Portekizce çevirlerde de yaşanabiliyor. Google, zamanla bu tarz hataların giderilip, daha bütünleştirici bir yaklaşımla Çeviri hizmetini geliştireceğini de açıkladı.