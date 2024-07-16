Google, yapay zekâ destekli video oluşturma aracı Vids'i Workspace'e getirdiğini açıkladı. Beyaz yakalılar, Vids aracılığıyla sunum videolar oluşturabilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Google, nisan ayında duyurduğu yapay zekâ destekli video oluşturma aracı Vids ile ilgili önemli bir adım attı. Gemini ile desteklenen yapay zekâ, an itibarıyla Google Workspace'e eklendi. Google Workspace kullanıcıları artık, bu araca doğrudan ulaşabilecekler.

Workspace'e eklenen Google Vids, standart özelliklerinden fazlasını sunacak. Bu bağlamda; kullanıcılar, Google Dokümanlar veya diğer kaynaklardan slayt gösterileri, ses kayıtları veya videolar yükleyebilecek. Kullanıcı, Google Vids'in oluşturduğu sunum videosunu düzenleyebilecek.

Telif sorunu olmayacak

Google Vids'in kurumsallara yönelik versiyonu, kullanıcıları telif sorunlarından koruyacak. Google'ın açıklamasına göre Vids, oldukça geniş bir telifsiz görüntü kütüphanesine sahip. Yapay zekâ, video sunumlar oluştururken bu görselleri kullanacak.

Geçtiğimiz ay bazı kullanıcılar için erişime açılan Google Vids, Workspace hamlesi ile artık daha fazla kullanıcıya ulaşma imkânı yakalamış olacak. Beyaz yakalılar, Google Vids ile sunum hazırlama süreçlerini ciddi anlamda kolaylaştırmış olacaklar gibi görünüyor.