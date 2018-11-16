Firmaların geliştirmeye karar verdikleri ya da geliştirmeye başladıkları teknolojileri patent başvurularında öğrenmeye alışkınız ancak kabul etmek gerekir ki bir sanal gerçeklik ayakkabısını kimse beklemiyordu.

Sanal gerçeklik oldukça gelişime açık bir alan ancak pek çok kısıtlaması da var. Google, bu engellerin üzerine yürümek için kendi ayakkabılarını üretecek.

9 Mayıs 2018'de dosyalanan bu patentte gösterilen ayakkabılar, kullanıcıların sanal gerçeklik ortamında hareket etmesine yardımcı oluyor. Google'ın doldurduğu forma göre motorlar takılabilecek olan ayakkabının hareketi bir sensör yardımıyla bilgisayara ya da VR başlığına aktarılacak, sanal dünyada sınırsız hareket hissi yaratılabilecek.

Patentte nasıl çalışacağı da açıklanan motorlar, kullanıcının sınırların dışına çıkması ya da yasaklı bir bölgeye girmeye çalışması durumunda duracak. Ayakkabı belirenmiş olan başlangıç noktasına geri dönecek, böylece sanal gerçeklikte gezen kişi gerçekte belli bir fiziksel alandan ayrılmamış olacak.