Google Wear OS'a Widget Desteği Geliyor

Genellikle Android akıllı saatlerde görmeye alışkın olduğumuz Wear işletim sistemi, Android'in vazgeçilmez widget desteğine sahip oluyor.

Son yıllarını akıllı saat işletim sistemi Wear OS'u mükemmelleştirmek için harcayan Google, Wear OS'un fazlasıyla akıcı, kullanıcı dostu ve kullanışlı hâle gelmesini sağladı. Piyasaya sürülüşünden 5 yıl sonra bugün ise Google, Wear OS işletim sistemine diğer akıllı saatlerin çoğunda hâlihazırda bulunan "widget"ları getireceğini duyurdu.

Yaptığı bir blog paylaşımıyla Wear OS'a widgetları getireceğini duyuran Google, bu yeni özelliğini "Tiles" olarak adlandırıyor. Hava durumu, bir sonraki takvim/anımsatıcı hareketi, kalp atış hızınız, gündemde olan haber başlıkları vb. daha birçok şey dahil olmak üzere, Wear OS ile çalışan akıllı saatlerin kilit ekranından istenilen bütün bilgiler kolay ve hızlı bir şekilde öğrenilebilecek.

Saat arayüzünde sola kaydırma hareketiyle widgetlar arasında geçiş yapabileceğiniz gibi ihtiyacınıza uygun widgetları ekleyebilir veyahut istediğiniz widgetları kaldırabilirsiniz. Tiles sayesinde antrenman değerlerinizi görme kolaylığının yanında basit bir şekilde yeni bir antrenmana da başlayabileceksiniz.

Google'ın giyilebilir teknoloji işletim sistemi (Ne var ki çoğunlukla akıllı saatlerde kullanılıyor.) Wear OS'a "Tiles" widget özelliğinin önümüzdeki ay yayımlanacağı belirtiliyor.