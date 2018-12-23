Google, kullanıcıların basit çizimler yapabilecekleri eğlenceli bir uygulama olan ve ülkemizde de 'Tuval' olarak hizmete giren yeni çizim aracını kullanıma sundu.

Google, çizim yapmayı seven ve bunu yapabileceği basit bir platform arayan kullanıcılarını memnun edecek bir uygulamayı kullanıma sundu: Chrome Canvas. Ekranınızı bir tuval gibi kullanarak, içerisinde bulunan 5 çizim aracıyla çizim yapmanıza olanak tanıyan Chrome Canvas, ülkemizde de Tuval ismiyle kullanıma sunulmuş durumda.

Uygulama tüm kullanıcılar için tamamen ücretsiz ve eğer Google hesabınız ile giriş yaptıysanız tüm çalışmalarınızı otomatik olaraka kaydediliyor. Google Drive üzerinden hazırlanan sunumlarda ve yazılan metinlerde de olan bu otomatik kayıt özelliği, ani problemlerle çalışmaların yarım kalması ve kaydedilmediği için kaybolması sorununa şahane bir çözüm.

PNG formatını destekleyen Tuval, yalnızca Chrome'da değil diğer internet tarayıcılarında da çalışıyor. Siz de Google'ın bu yeni uygulamasına göz gezdirmek isterseniz, buraya tıklayarak Tuval'i kullanmaya başlayabilirsiniz.