Google, Windows Phone Desteğini Sonlandırdı

Windows Phone'larda bulunan resmi Google uygulaması artık hizmet vermiyor. Bu da zaten ölmüş olan Windows Phone'un daha da kurak bir çöl haline geldiğini gösteriyor.

Günümüzde akıllı telefon denince aklımıza iki farklı platform geliyor; iOS ve Android. Fakat çevremizde bize farkettirmeden Windows Phone kullanan birileri hala bulunuyor. Fakat Windows Phone kullanan kişi sayısının bir elin parmaklarını zorlukla geçeceğini düşünürsek geliştiriciler için Windows Phone’a yatırım yapmak pek de karlı bir iş değil.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google da böyle düşünüyor olacak ki şirket, Google uygulamasının Windows Phone desteğini kesmiş durumda. Windows Phone kullanıcıları, Google uygulamasını açtıklarında ‘Bağlantı hatalı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.’ uyarısı ile karşılaşıyorlar.

Google, Android platformu ile akıllı telefon pazarındaki açık ara liderliğini korumaya devam ediyor. Bu nedenle de şirketin Windows Phone için uygulamasını güncellemesi çok da bir anlam ifade etmiyor. Zira yukarıda da belirttiğimiz gibi Microsoft bile Windows Phone üzerindeki çalışmalarını durdurmuş durumda.