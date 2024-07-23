Google'ın 23 milyar dolara satın alacağı Wiz'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Şirket, satın alma girişimini doğruladı ancak teklifi reddedeceklerini söyledi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın siber güvenlik şirketi Wiz'ı 23 milyar dolara satın almayı planladığından bahsetmiştik. Bu satın almanın gerçekleşmesi hâlinde Google, tarihinin en büyük satın alımına imza atmış olacaktı.

Ancak Google'ın planları suya düştü. Wiz CEO'su Assaf Rappaport, çalışanlara bir e-posta gönderdi ve teklifi reddedeceklerini söyledi. Hatta Rappaport, Wiz'ın satılma olasılığını da tamamen rafa kaldırdı.

Wiz halka arz olacak

Gönderdiği e-postada şirketin geleceğe yönelik planlarını da aktaran CEO Assaf Rappaport, Wiz'ın halka arz edileceğini söyledi. Yani şirket, yakın bir gelecekte borsaya girecek. Rappaport, böyle tekliflere hayır demenin çok zor olduğunu ancak hem kendine hem de ekibine fazlasıyla güvendiğini ifade etti.

Google, Wiz ile ilgili haberlerin servis edilmesi üzerine konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bu şaşırtıcı değil çünkü Google, geçtiğimiz hafta da sessiz kalmayı tercih etmişti. Bakalım şirket, bu kadar büyük bir satın alma planının suya düşmesiyle ilgili bir şeyler söyleyecek mi...