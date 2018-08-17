Google, Kendi Akıllı Ekranını Satışa Sunacak

Ortaya atılan iddialara göre Google, Amazon Show'a karşı bir ürün geliştiriyor. Şirket, yılın ilerleyen döneminde kendi akıllı ekranını piyasaya sürecek.

Ocak ayında ‘Smart Display’ (Akıllı Ekran) platformunu başlatarak evlerimizi işgal edecek yeni bir ‘akıllı’ ürün kategorisi açan Google, JBL, Lenovo, LG ve Sony gibi teknoloji şirketleri ile ekranlı akıllı hoparlör geliştirmek için ortaklık kurmuştu. Şu ana kadar sadece Lenovo bir Akıllı Ekran geliştirmiş olsa da Google, bu ürün kategorisinde gelecek olduğunu düşünüyor.

Nikkei tarafından paylaşılan rapora göre Google, hem akıllı ekranların akıllı hoparlörlerden daha avantajlı olduğuna inandığı hem de Amazon ile rekabette Amazon Show’a karşı bir alternatif ürün piyasaya sürmek için yılın ilerleyen dönemlerinde kendi akıllı ekranını satışa sunmayı planlıyor.

Google, Amazon Echo’ya rakip bir Google Home akıllı hoparlörü zaten satışa sunmuştu. Ancak şirketin şu anda Amazon’un akıllı ekran modeli olan Amazon Show’a rakip olacak bir akıllı ekranı bulunmuyor. Google, piyasaya süreceği akıllı ekranı ile hem Amazon ile giriştiği rekabette elini güçlendirecek, hem de akıllı hoparlörden daha fazlasını isteyen kişilere alternatif bir ürün sunmuş olacak.

Akıllı ekranlar teknik olarak ekranlı olan akıllı hoparlörlerdir. Ancak akıllı hoparlörlerden farklı olarak üzerinde video izleyebilir, yaptığınız internet aramalarının sonuçlarını görebilirsiniz. Pek çok şirket akıllı ekran geliştirmeyi planlıyor olsa da akıllı ekranların tabletlerin ya da dizüstü bilgisayarlardan farklı bir şey sunup sunamayacağı bir tartışma konusu.