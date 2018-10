Google Yapay Zeka İle Teşhise Yardımcı Araç Geliştiriyor

Google, doktorların yapay zeka kullanarak meme kanserini teşhis etmesine yardımcı olacak bir araç geliştiriyor.

'LYmph Node Assistant' ya da 'LYNA' olarak bilinen bu araç, geliştirilmesi tamamlandıktan sonra ileride bir gün patologlar tarafından kanser hastalarının teşhisi için kolaylaştırıcı bir araç olarak kullanılacak. Google, bu algoritmanın geliştirilmesi için Hollanda'da bulunan tıp merkezlerinden gelen göğüs kanseri hastalarının lenf bezlerinin taramalarına dayanan tanımlanmış bir veri kümesi kullandı.

Bu veriler, Patologlar aracılığıyla işlenip meme kanseri hastalarının lenf nodlarından alınan doku örneklerine bakıldıktan sonra hastanın vücudundaki tümörün ne kadar yayılmış olabileceği ve kanserin ne kadar agresif ilerleme gösterdiğini anlamalarına yardımcı oluyor. Cuma günü Google, 'Journal of Pathology and Laboratory Medicine' ve 'American Journal of Surgical Pathology' dergilerinde iki farklı makale yayınladı.

İlk makale algoritmanın kendi içinde nasıl çalıştığı hakkında yoğunluklu bilgi verirken, ikinci makale algoritmanın kendi içinde nasıl çalıştığıyla birlikte patolog ile nasıl uyum gösterdiği konusunda bilgilendirme yapıyor. Algoritmanın çalışma doğruluğu verilen bilgilere göre mesastaz riski bulunan hastalarda %99 oranında başarılı sonuçlar gösterdi.

Google ilk kez yapay zeka aracılığıyla sağlık uygulamalarına girişmiyor. Daha önce de yapay zeka şirketi DeepMind aracılığıyla hastanın gözlerinin görüntülerine bakarak hastalıkları teşhis etmek için birtakım çalışma ve uygulamalar başlatmıştı. Ayrıca şu an halen, diyabetik hastalıkların teşhisi için de yapay zeka ile birlikte bunu gerçekleştirebilecek bir algoritma üzerinde çalışmaktalar.