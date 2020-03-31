Google Yasağının Huawei'ye Olan Zararı Ortaya Çıktı

ABD'nin Huawei'ye yönelik Google yasağının şirkete 12 milyar dolara mal olduğu açıklandı. Huawei'nin revize edilmiş 2019 yılı gelir beklentisi 135 milyar dolardı.

Geçen sene ABD'nin Çin ile olan ticaret savaşları kapsamında açıkladığı kara listede yer alan yabancı şirketlerin, hükûmet izni olmadan Amerikalı şirketlerin geliştirdiği teknolojiyi kullanamayacağı duyurulmuştu. Bu yasak kapsamında Google'ın ana şirketi Alphabet’in aldığı karar gereği yasaktan sonraki Huawei telefonlarında Google’ın geliştirdiği Android yazılımı güncellenemeyecek ve bu telefonların, uygulama yüklenmesini sağlayan Google Play'e erişimleri olmayacaktı.

Huawei ilk etapta, yasağın şirketi çok fazla etkilemeyeceğini düşünüyordu. Özellikle ABD ile Çin arasında imzalanan ilk ticaret anlaşmasıyla birlikte Huawei üzerindeki baskının da hafifleyeceği tahmin ediliyordu. Bununla birlikte Huawei tarafından yapılan açıklama, şirketin 2019 gelir tahminlerinin gerisinde kaldığını gösteriyor.

12 milyar dolar kaybetti:

CNBC'ye konuşan Huawei Yöneticisi Eric Xu, Huawei'nin 2019 gelirlerinin 123 milyar dolar olduğunu açıkladı. Google yasağından sonra gelir beklentisini revize eden Huawei, 135 milyar dolarlık bir hedef belirlemişti. Xu'nun açıklamasına göre Huawei, 2019 beklentilerinin 12 milyar dolar altında kaldı. Xu, bunun nedeninin ABD'nin yaptırımları olduğunu da sözlerine ekledi.

Xu, Huawei'nin gelirlerindeki düşüşün büyük oranda tüketici elektroniği bölümündeki azalmadan kaynaklandığını belirtti. Tüketici elektroniği bölümünün satışları, 2019'da şirketin toplam satışlarının %54'üne tekabül etti. Bu bölüm, 2018 yılında ağ ekipmanları kaleminin önüne geçerek Huawei'nin en çok gelir getiren bölümü olmuştu. Xu'ya göre ABD yaptırımlarından Huawei'nin en çok etkilenen kısmı, tüketici elektroniği bölümü oldu.

Akıllı telefon ve dizüstü bilgisayardan oluşan bu bölümün 2019'de getirdiği gelir 66,93 milyon dolar. Bu sayı, Huawei'nin beklentilerinden 10 milyar dolar daha az. Bununla birlikte Huawei'nin hem gelirleri hem de kârı bir önceki seneyi göre arttı. Gelirler, yuan bazında %19,1 artarken kâr da yuan bazında %5,65 yükseldi ancak 2018'deki kâr %25, 2017'deki kâr ise %28'di.