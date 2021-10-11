Google Yeni İşletim Sistemi Fuchsia OS İçin Mühendis Arıyor

Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi Android’in yerini alacak Fuchsia OS, yakında daha çok karşımıza çıkacak. Google’ın kurduğu “Fuchsia Devices” adındaki bir ekip için yayınlanan iş ilanları ortaya çıktı. İlanlara göre, yeni nesil işletim sistemi pek çok cihaz türünde çalışacak.

Google’ın yıllardır üzerinde çalıştığı yeni nesil işletim sistemi Fuchsia OS’yi belki duymuşsunuzdur. Android’in yerini alması planlanan bu işletim sistemi, sadece akıllı telefonlarda değil; tıpkı Android gibi TV’den saate kadar pek çok cihazda çalışacak. Ancak yeni ortaya çıkan iş ilanlarına göre Google daha fazlasını planlıyor.

Bundan 4 ay önce Google, Fuchsia OS’yi ilk kez bir cihaz üzerinde kullanmıştı. Türkiye’de çok bilinmese de akıllı bir ev asistanı olan Nest Hub adındaki bu cihaz, diğer akıllı ev aletleri ile haberleşmeyi, Google Asistan’ı ev ortamında kullanmayı sağlıyor. Şimdi de Google, Fuchsia OS’yi artık hayatımızın içinde yer eden, daha yaygın şekilde kullanılan cihazlara getirmek için çalışıyor. Yayınlanan iş ilanları da bu konuyu açığa çıkarıyor.

Google’ın yeni işletim sistemi çalışacak yeni Fuchsia Devices (Fuchsia Cihazları) ekibi için yayınlanan iş ilanları şöyle:

Staff Software Engineer: Akıllı ekranlar yerine daha fazla gündelik ürüne yönelik çalışma hedefleniyor.

Akıllı ekranlar yerine daha fazla gündelik ürüne yönelik çalışma hedefleniyor. Engineering Manager: Tüketicilerin kullandığı cihazlara yönelik geliştirmelerden sorumlu olacak.

Google şimdilik Nest Hub gibi “akıllı ekranlar” kategorisi dışında hangi cihazlara yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirtmiyor. İş ilanlarına göre Google, Fuchsia OS için çalışmalarını hızlandırmakla kalmıyor, bu konuda ekip kurup artık her şeyi daha somut hale getirmek istiyor.

Google iş ilanlarına eklediği açıklamalar şu şekilde:

2021’de Fuchsia OS’yi milyonlarca Google akıllı ekran cihazına servis etmiştik. Şimdi yeni akıllı cihazlara ve diğer kategorilere genişlemenin tam vakti. Gelin yeni nesil Google işletim sisteminde çalışmak üzere bize katılın!

Fuchsia Devices Akıllı Ürünler ekibi, büyük Fuchsia organizasyonunun bir parçasıdır, Fuchsia Devices ailesine yeni ürünler katmaktan sorumludur. Ekibimiz, Nest/Asistan desteğini yeni ürünlere; gerçek tüketici cihazlarına ve son kullanıcıya getirir.

Eğer ilginizi çekiyorsa, Google Fuchsia OS için yayınladığı iş ilanlarına buradan göz atabilirsiniz.