Yeni Google Pixel Buds'ların Sertifikaları Ortaya Çıktı

Google, geçtiğimiz yıl bluetooth kulaklığı Pixel Buds’ı tanıtmıştı. Kablosuz kulaklık rekabetinde yer almaya devam etmek isteyen Google’ın yeni kablosuz kulaklığı bir NCC sertifikası ile ortaya çıktı.

Google, geçtiğimiz yıl Pixel Buds 2’yi tanıtmıştı. Ortaya çıkan yeni bir sertifika başvurusu ise Google’ın yeni bir Pixel Buds için çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Yeni Pixel Buds, Google’ın Tayvan’da yaptığı bir NCC sertifikası başvurusu ile ortaya çıkmış oldu.

Google’ın yeni Pixel Buds için Tayvan’da aldığı NCC sertifikasında G1013 kodlu kulaklık aksesuarları görülüyor ancak bu konuda önemli bir bilgi yok. G1007 ve G1008 kodları ise sağ ve sol kulaklıklar için kullanılıyor.

Şu anda rakiplerinin hemen hemen hepsinde kablosuz şarj özelliği bulunması, yeni Pixel Buds’a kablosuz şarj özelliği eklenmesini zorunlu hale getiriyor. Patentte bu konuda herhangi bir veri olmasa da beklenen özellikler arasında kablosuz şarj da bulunuyor.

Yeni Pixel Buds kulaklıkları Google’ın online olarak yayınlanacak Google I/O etkinliğinde tanıtılabilir. Google’ın yeni kablosuz kulaklarının, öncülerinden daha kuvvetli bir batarya ve 5W hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. Yeni Pixel Buds’ın diğer özellikleri de önümüzdeki günlerde yavaş yavaş ortaya çıkacaktır.