Google, Yeni Kampüsü İçin 1 Milyar Dolar Harcayacak

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın üçüncü kampüs yatırımını yapacağını açıklamasının ardından, şimdi de Google New York kampüsü dev bir yatırımla genişletilecek.

Teknoloji devlerinin ardı ardına kampüsleri için dev yatırımlar yapma furyasına Amazon ve Apple'dan sonra Google da katıldı. Google'ın mevcut New York kampüsünü büyütme kararı aldığı ve bunun için tam 1 milyar dolar yatırım yapacağı belirtildi.

Google'ın şu anki kampüsü Hudson Meydanı'nda yer alıyor. En yoğun kampüslerden biri olması nedeni ile buradaki yüz ölçümünü büyütme kararı alan şirket, ek ofisler de ekleyerek tüm bu çalışmayı 2022 tarihine kadar tamamlamayı planlıyor.

Google aslında rakipleri arasında böyle bir hamleyi en son yapan şirket oldu. Geçtiğimiz günlerde Apple da kampüsü için aynı miktarda bir yatırım yapacağını açıklarken, Amazon'un ise yatırım yapacağı şehirler konusunda teşvik alma gibi bir öneriyle konuya yaklaşımı olmuştu.

Google, yaptığı açıklama ile herhangi bir teşvik konusuyla ilgilenmediklerini ve direkt olarak belirtilen meblağdaki yatırımı yaparak genişleme çalışmalarına hemen başlayacaklarını ifade etti. Bu yatırımla ilgili olarak şirkete herhangi bir vergi kolaylığı veya avantaj sağlanacak mı bilinmiyor fakat önümüzdeki zamanlarda konu ile ilgili detaylı açıklamaların yapılması bekleniyor.