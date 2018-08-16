Google, İlk Satış Mağazasını Açmaya Hazırlanıyor

Google'ın yıllardır beklenen perakende satış mağazası sonunda Şikago'da açılabilir.

Google, Şikago Tribune gazetesinde yayımlanan bir habere göre Şikago'da 14 bin metrekarelik bir perakende alanını satın aldı. Bu habere bakılarak Google'ın ilk satış mağazasının olacağını ve Apple, Microsoft gibi rakiplerle aynı ligde yarışacağını söylemek mümkün.

Yapılan bu habere Google, ilk perakende satış mağazasını Şikago'da açacak. Ancak bu perakende satış merkezi için sözleşmenin henüz tamamlanmadığı da söylentiler arasında. Google'ın çıkan bu haberlere karşı sessiz kalması kafa karıştırmış olsa da, şirketin bu tarz bir mağazalaşmaya doğru ilerlemesi oldukça mantıklı bir adım olduğu konuşuluyor.

Google Home akıllı hoparlör, Pixel telefon serisi ve Google Chromecast gibi satışı yapılan cihazların cihazların listesi gittikçe büyüyor. Şimdiye kadar farklı siteler üzerinden satışı yapılan bu cihazlar için kendi pazarlama alanını yaratan Google, artık daha farklı pazarlama stratejileri ile karşımıza çıkacak gibi duruyor.

Google'ın uzun süredir beklenen bu mağazasının Şikago'da açılmasının ardından dalga dalga büyüyerek ABD'nin diğer eyaletleri başta olmak üzere Avrupa ve Asya'da da perakende satış mağazası açması içten bile değil. Şu an için oldukça erken olsa da uzun vadede İstanbul'da bulunan iki Apple Store gibi Türkiye sınırları içerisinde de Google'ın tüm ürünlerine rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir Google Store görmek oldukça güzel olacaktır.