Yüz tanıma teknolojisinin gelişmesiyle güvenlik ve gizlilik endişeleri fazlasıyla arttı. Bu durumun farkında olan teknoloji devi Google, bugün yaptığı açıklamasında gizlilik konusunda güvence verdi.

Bugün Google, Asya’daki yapay zeka çalışmalarıyla ilgili bilgileri paylaştı ve yüz tanıma teknolojisinin kullanım alanlarıyla ilgili net bir açıklamada bulundu. Şirket, yüz tanıma sistemlerinin asistan teknolojileri ve kayıp insanları bulma gibi bazı durumlarda son derece kullanışlı olduğunu ancak belirli riskleri de beraberinde getirdiğini belirtti.

Google “Birden fazla kullanımı olan birçok teknoloji gibi yüz tanıma (teknolojisi), kullanımının bizim prensiplerimiz ve değerlerimizle örtüştüğünden emin olmak ve istismar ya da zararlı sonuçları önlemek için yüksek dikkat gerektiriyor” şeklinde bir açıklamada bulundu ve ifadesine “Bu zorlukları belirlemek ve bu zorluklara değinmek için birçok kuruluşla çalışmaya devam edeceğiz. Ancak bazı şirketlerin aksine Google Cloud, önemli teknolojik ve politik soruları açıklığa kavuşturmadan genel amaçlı yüz tanıma API’ını (Uygulama Program Arayüzü) kullanmamayı tercih etti” şeklinde devam etti.

Yüz tanıma teknolojisi son yıllarda farklı kullanımlarıyla birçok kez kulağımıza geldi. Özellikle bazı firmalar, bu teknolojiyi başka firmalara sattıkları için fazlasıyla tepki topladı. Bunun en belirgin örneği olarak Rekognition yazılımını devletin resmi kurumlarına satan ve yatırımcılarıyla çalışanlarının yanı sıra sivil kuruluşlardan da fazlasıyla tepki toplayan Amazon gösterilebilir.

Amerikan Yurttaş Özgürlükleri Birliği’nden (ACLU) Nicole Ozer, Google’ın yaptığı açıklamanın son derece önemli bir adım olduğunu ve bu açıklamayla diğer firmaların aksine bu gözetim teknolojisini resmi kurumlara satmayarak ahlaki bir harekette bulunduğunu belirtti.