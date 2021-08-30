GoPro'nun Yeni Amiral Gemisi Aksiyon Kamerası Ortaya Çıktı

GoPro'nun eylül ayında duyurması beklenen amiral gemisi aksiyon kamerası Hero 10 Black, tüm teknik özellikleriyle açığa çıktı. Tasarım olarak standart olsa da teknik özellikleriyle fark yaratacak kameranın fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

Piyasaya sürdüğü aksiyon odaklı kameralar ile kullanıcıların ilgisini çekmeye başaran GoPro'nun yaklaşmakta olan amiral gemisi kamerası, tüm teknik özellikleriyle açığa çıktı. Özellikle de YouTuber'ların işine yarayacak teknik donanımla gelecek kamera, "Hero 10 Black" olarak isimlendirilecek ve çok yakın bir gelecekte de karşımıza çıkacak.

WinFuture tarafından servis edilen bilgilere göre Hero 10 Black, GoPro'nun yıllardır kullandığı tasarım dilini benimseyecek. Yani kullanıcılar, görünüş açısından herhangi bir fark ile karşılaşmayacaklar. Hero 10 Black, esas farkı ise GP2 isimli yeni işlemcisiyle ortaya koyacak. Bu işlemci, Hero 9 Black'ten kat be kat iyi performans sunacak.

GoPro Hero 10 Black böyle görünecek

GP2 ile gelecek GoPro Hero 10 Black, 60 fps'de 5,3K, 120 fps'de ise 4K video çekimleri yapabilecek. Bununla da yetinmeyenler, 240 fps'de 2,7K çözünürlük sunan videolar çekebilecekler. Kameranın fotoğraf yeteneği ise 23 MP'ye yükseltilmiş durumda. Yazılım açısından da bazı iyileştirmeler yapan mühendisler, Hero 10 Black'in HyperSmooth 4.0 ve TimeWarp 3.0 güncellemeleriyle özellikle de sabitleme noktasında çok iyi bir iş çıkaracağını düşünüyorlar gibi görünüyor.

WinFuture, GoPro'nun yaklaşmakta olan amiral gemisi aksiyon kamerasının fiyatını sızdıramadığını açıkladı. Ancak lansman ile ilgili bir tahminde bulunan platform, GoPro'nun tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi eylül ayı içerisinde bir etkinlik düzenleyip, Hero 10 Black'i duyuracağını düşünüyor. Fiyat ise muhtemelen Hero 9 Black'in 399 dolarlık etiketinden bir nebze daha yüksek olacaktır.