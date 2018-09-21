Özellikleri ile aksiyon kamerası meraklılarının gönlünü çalacak olan GoPro Hero 7 serisi resmen duyuruldu. Kameralar, özellikleri kadar fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

Birleşik Devletler merkezli aksiyon kamerası üreticisi GoPro, Hero serisinin yeni üyeleri Hero 7 ailesini tanıttı. Amiral gemisi GoPro Hero 7 Black’e ek olarak uygun fiyatlı modeller olan GoPro Hero 7 Silver ve GoPro Hero 7 White’tan oluşan Hero 7 ailesi, yeni bir aksiyon kamerası almayı düşünenler için mükemmel bir seçenek olabilir.

En dikkat çeken model olan Hero 7 Black, 60fps 4K video kaydını destekliyor. Cihaz ayrıca 120fps’te 2.7K, 240fps’te ise Full HD video kaydı gerçekleştirebiliyor. RAW çekim desteğine sahip olan kamera, 12MP çözünürlüğünde fotoğraf çekimini de destekliyor. Wi-Fi, GPS, yüz ve sahne tanıma özelliklerine sahip olan kamera, rüzgar gürültüsünü de engelleyebiliyor.

Fakat Hero 7 Black’in en dikkat çekici özellikleri kesinlikle çekim modları değil. Yeni GP1 işlemcisi ile çok daha üstün bir performansa sahip olan kamera, Hypersmooth adlı görüntü sabitleme teknolojisi ile son derece stabil görüntüler kaydedebiliyor. GoPro ayrıca Hero 7 Black ile birlikte RAM kapasitesini de genişletmiş durumda.

Hero 7 Black’in bir diğer güzel özelliği ise hücresel veri üzerinden Facebook, Twitch, YouTube veya Vimeo’da canlı yayın gerçekleştirebilmesi. GoPro ayrıca anı kaçırmamak için kaydı hızlıca başlatmak isteyenler için geliştirdiği TimeWarp modunu da Hero 7 Black ile birlikte kullanıma sunmuş durumda.

Daha uygun fiyatlı modeller olan Hero 7 Silver ve Hero 7 White, Hero 7 Black kadar etkileyici özellikler sunmuyorlar. Hero 7 Silver, maksimum 4K 30fps video kaydını desteklerken 10MP çözünürlüğünde fotoğraf çekebiliyor. Hero 7 White ise maksimum 1440p video kaydı gerçekleştirebiliyor.

Yeni Hero 7 ailesi, Hero 5 ve Hero 6 ile neredeyse aynı boyutlara sahip. Bu nedenle mevcut GoPro aksesuarlarınızın yeni Hero 7 ailesi ile uyumlu olması gerektiğini söyleyebiliriz. Ayrıca şaşırtıcı olmayan bir şekilde tüm kameraların suya ve toza karşı direnci bulunuyor. LCD ekranlar ve sesli kontrol özelliği de Hero 7 serisinde bulunmaya devam ediyor.

GoPro, yeni Hero 7 ailesi için fiyatlandırmayı Hero 7 White için 199 Dolar (1250 TL), Hero 7 Silver için 299 Dolar (1880 TL) ve Hero 7 Black için 399 Dolar (2500 TL) şeklinde açıkladı. Elbette ki bu fiyatlar cihazların Birleşik Devletler fiyatları. Ülkemizdeki vergiler ile birlikte fiyatlar daha da artacaktır.