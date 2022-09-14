GoPro, Hero11 Black ve Hero11 Black Mini ismini verdiği yepyeni aksiyon kameralarını tanıttı. Bugüne kadarki en iyi kamera sensörüyle donatılan kameralar, fiyatlarıyla can sıkacaklar...

Aksiyon kamerası kullanmayı seven tüketicilerin ağzının suyunu akıtacak bir gelişme yaşandı. Bu alandaki en iyi markalardan olan GoPro, en yeni kameralarını resmen tanıttı. "Hero11 Black" ve "Hero11 Black Mini" olarak isimlendirilen aksiyon kameraları, bugüne dek görülmemiş gelişmişlikteki teknik özellikleriyle tüketiciyi mest edecek gibi görünüyor. Gelin hep birlikte, GoPro'nun yeni aksiyon kameralarına yakından bakalım.

GoPro Hero11 Black ve Hero11 Black Mini, şirketin bugüne kadar piyasaya sürdüğü tüm aksiyon kameraları arasında en iyi çözünürlük sunan, en iyi renk doğruluğu veren, en gelişmiş stabilizasyon sistemine sahip olan ve en geniş görüş açısına sunan modeller olarak karşımıza çıktı. İki model arasındaki farka baktığımızda ise Mini modelin daha küçük bir yapıda olduğunu ve bu boyuta ulaşmak için Hero11 Black'teki LCD ekranlardan ve butonlardan vazgeçildiğini görüyoruz.

Karşınızda GoPro Hero11 Black

Go Pro'nun yeni aksiyon kameraları, 27 MP çözünürlük sunan bir sensörle birlikte geliyorlar. f/1.19 diyafram açıklığına sahip olan bu sensör, sahip olduğu 10 bit kayıt özelliği sayesinde 60 fps'de 5,7K çözünürlük sunan görüntü kaydına imkan tanıyor. Ayrıca bu kayıt sırasında 1 milyardan fazla renk için tam destek sunuluyor. GoPro'ya göre Hero11 serisi, yepyeni kamerası ile bugüne kadarki en iyi görüntüyü sunacak.

HyperSmooth 5.0 isimli bir stabilizasyon sistemi ile donatılan Hero11 serisi aksiyon kameraları, benzersiz bir deneyim sunuyor. Zira şirkete göre bu stabilizasyon sistemi, kamera ters dönse bile çekim açısını bozmuyor. HyperView isimli çekim modu ile 16:9 oranında video kaydı yapabilen kameralar, GoPro'nun Quik isimli uygulaması üzerinden 8:7 oranlı video kırpmaları yapabiliyor. Bu en-boy oranı, TikTok için özel olarak ayarlandı ve kullanıcılar, Hero11'lerle çektikleri görüntüleri hiçbir düzenlemeye ihtiyaç duymadan TikTok'a aktarabilecekler.

GoPro Hero11 Black Mini'nin tasarımı ise şöyle

GoPro'nun yepyeni aksiyon kameralarının özellikleri saymakla bitmiyor. Öyle ki bu Hero11 serisinde "Night Effect Time Lapse" isimli yepyeni bir çekim modu bulunuyor. Şirkete göre gece çekimleri için özel olarak tasarlanan bu mod, kayan yıldızları ve hareket halindeki araçların ışıklarını yakalamaya odaklanıyor. Kameraların hızlandırılmış çekim modu olarak bilinen "Time Warp" ise artık 5.3K çözünürlüğe destek veriyor. Tüm bunlara ek olarak; GoPro'nun yeni kameraları, şirketin bulut üzerinden otomatik video kurgulamaya yarayan hizmetini de destekliyor.

Night Effect Time Lapse modu ile çekilen bir fotoğraf

Gelelim bu kameraların fiyatlarına. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Hero11 Black'e sahip olmak isteyen bir tüketici 500 doları, Hero11 Black Mini'ye sahip olmak isteyen bir tüketici ise 400 doları gözden çıkaracak. Harici mikrofon gibi aksesuarlara da sahip olmak istenildiğinde ise ödenecek maksimum fiyat, 700 dolar seviyesinde olacak.

GoPro Hero11 Black'in özelliklerinin gösterildiği tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz