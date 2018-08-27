Doğanın en usta photoshopçudan daha iyi görseller oluşturabildiğine dair şüpheleriniz varsa arkanıza yaslanın ve galerinin keyfini çıkarın.

Sosyal medyada gezerken bazen öyle fotoğraflarla karşılaşırız ki ‘Bu nasıl mümkün olabilir?’ diyebiliriz. Ancak gerçek şu ki doğa, bazen bir photoshop ustasından daha iyi kareler oluşturabilir. İşte gördüğünüzde gerçek olduğuna inanamayacağınız 15 sıfır photoshoplu fotoğraf:

1- Bu kusursuz dairesel yapıya sahip olan taş kesinlikle bir photoshop yazılımından çıkmadı.

2- Bir parça pamuk gibi görünen bu beyaz görüntüler aslında bulutlara ait.

3- Doğanın üzerine yol yaparsanız kaybeden yol olacaktır.

4- Sağdan sola gidene kadar kartuş yetmemiş sanırım.

5- İçi dışı renkli bu biber de kesinlikle bir photoshop ürünü değil.

6- Yumurtanın kabuğu kırılmış ancak içerideki zar sapasağlam duruyor.

7- Misket limonu ile normal limon olmak arasında kalmış bir limon.

8- Bu tuhaf kaya tamamen kendiliğinden oluşmuş düz bir çatlağa sahip.

9- Bu kaya ise bir kuvars çizgisi tarafından mükemmel bir şekilde bölünmüş.

10- Kar tanesini daha önce bu şekilde hiç görmüşmüydünüz?

11- Kar için söylenen beyaz çarşaf deyimi buradan geliyor olabilir.

12- Köklerinden kopmuş olan bu çimen, rüzgarın da yardımıyla mükemmel bir daire oluşturmuş.

13- Kaldırım taşının çizgisi ile mükemmel bir şekilde hizalanmış olan gölge.

14- Geometri kitaplarına kapak olacak bu çiçek de bir photoshop ürünü değil.

15- Muhtemelen hiçbir biber kesildiğine bu kadar mutlu olmamıştır.