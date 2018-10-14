Gördüğünüzde gerçekliğinden şüphe edeceğiniz bazı fotoğraf karelerini sizin için derledik.

Dünyanın görmeye alışık olmadığı bazı manzaralar vardır. Örneğin kimsenin aklında Afrika ve kar imgeleri bir araya kolay kolay gelmez ya da ufak bir yansımanın bir nesneyi 'görünmezmiş gibi' göstermesi sizi kısa süre de olsa şaşırtabilir. Biz de böyle kısa şaşkınlıklar yaratan 10 fotoğraf karesini sizin için listeledik.

Güney Afrika'da aniden yağan ve 'çorak' toprakları bembeyaz yapan kar

Havuzda çok kaldığı için renk pigmentlerini kaybetmiş şeffaf bir yaprak

Başarılı bir uygulama fakat içinden yürümeye çalışıp kafasını vuranların hayali biraz komik

Üzerinde biriken suyun 'görünmez' yaptığı trambolin

Fazla simetrik bir iki renkli kedi

Devasa bir balkabağı

Birlikte büyüyen bir palmiye ve meşe ağacı

Erken gelen kış

Brezilya'da, bol bol filtrelenmiş gibi duran bir gökyüzü

Dünya'yı ele geçirmeye niyetlenmiş dev bir kaktüs