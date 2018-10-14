Dünyanın görmeye alışık olmadığı bazı manzaralar vardır. Örneğin kimsenin aklında Afrika ve kar imgeleri bir araya kolay kolay gelmez ya da ufak bir yansımanın bir nesneyi 'görünmezmiş gibi' göstermesi sizi kısa süre de olsa şaşırtabilir. Biz de böyle kısa şaşkınlıklar yaratan 10 fotoğraf karesini sizin için listeledik.
Güney Afrika'da aniden yağan ve 'çorak' toprakları bembeyaz yapan kar
Havuzda çok kaldığı için renk pigmentlerini kaybetmiş şeffaf bir yaprak
Başarılı bir uygulama fakat içinden yürümeye çalışıp kafasını vuranların hayali biraz komik
Üzerinde biriken suyun 'görünmez' yaptığı trambolin
Fazla simetrik bir iki renkli kedi
Devasa bir balkabağı
Birlikte büyüyen bir palmiye ve meşe ağacı
Erken gelen kış
Brezilya'da, bol bol filtrelenmiş gibi duran bir gökyüzü
Dünya'yı ele geçirmeye niyetlenmiş dev bir kaktüs