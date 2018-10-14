Dünden bugüne tasarımları ile şaşırtan konsept otomobillere yakıdan bakıyoruz.

Bugüne kadar birçok konsept araç üretildi. Kimisi otomobil severlerin aklından uzun seneler çıkmadı, kimisi ise sadece dalga konusu olabildi. İşte karşınızda geçmişten bugüne akıllarda yer etmeyi başarmış 10 konsept otomobil.

Özellikle 1950 ve 1960'larda otomobil sektörü birbirinden ilginç tasarımlara sahne oldu. Bu yıllarda iyiden iyiye popülerleşen futuristik tasarım akımı otomobillere de bir hayli yansımış. Aşağıda göreceğiniz çoğu model, sanki eski bir uzay filminden çıkmış garip hatlara sahip. Ancak buna rağmen neredeyse hepsi zamanında koleksiyoner veya zenginlere rekor fiyatlara satılmış.

Şimdi bu arabalara, model isimleriyle birlikte yakından bakalım:

1) 1954 Ford Ford FX Atmos

2)1956 Citroen C10

3) 1957 Aurora Safety Car

4) 1957 Studebaker-Packard Astral

5)1961 Chysler Turboflight

6)1963 Ford Seattle-ite XXI

7) 2010 Sbarro Autobau

8)1999 Honda Fuya-Jo

9)1977 Volkswagen Colani

10) 2000 Dodge Super 8 Hemi