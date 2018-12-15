Gördüğünüz zaman tansiyonunuzu düşürecek 10 adet tatsız görseli sizler için listeledik.

Hepimizin hayatında “Bunu yapan acaba o an ne düşündü?” sorusu bir şekilde bulunmuştur. Bazen en yakınlarımızdan da görebildiğimiz bu ‘can yakan’ davranışlar genellikle kısa süreli cinnet ya da beyne kan sıçraması ile sonuçlanır. Ancak bugün listelediklerimiz ciddi psikolojik sorunlara da yol açabilir. Bu sebeple herhangi bir kalp rahatsızlığınız ya da sinir sorunlarınız varsa haberin geri kalan kısmını, kendinizi sakinleştirdikten ve hazırladıktan sonra okumanızı öneriyoruz.

Açlık seviyesi: Ordinaryus

Daha zor olmasının yanı sıra son derece pratik olmayan bu yöntemi seçen arkadaşın aklından o sırada ne geçtiğini gerçekten merak ediyoruz.

Diploma yalnızca bir kağıttan ibarettir, önemli olan kendinizi geliştirmenizdir.

Bu söze kesinlikle katılsak da o kağıt parçasını almak için iki ila dört sene uğraştığınız için bu kadar da önemsiz olmadığını düşünüyorduk. Açıkça görülüyor ki yanılmışız.

Üşengeçlik seviyesi: Ordinaryus

Tamam, hiçbirimiz birbirine dolanmış kabloları sevmiyoruz ama bu kadar üşengeçlik biraz fazla değil mi?

Okur-yazar oranının düşük olmasının yol açtığı sorunlardan biri

Burada birden fazla yanlış var. Öncelikle doğaya zarar verilmiş. Bunun dışında bunu yapan kendini “anarşist” ya da “kural tanımaz” olarak değerlendiriyorsa biz de yalnızca “komik” olduğunu söyleyebiliriz.

Temizlik hastalığında çığır açmak

Evet, hepimiz hijyenik ortamları seviyoruz ve fazla mikrop içeren ortamlarda gerekli önlemleri alıyoruz. Ancak size bir sır verelim: O kadar tuvalet kağıdını koyduğunuzda o tuvalet tıkanacaktır. Anlayacağınız o gider, gitmez.

Yasak olması gereken durumlarda bugün:

Bu şekilde park etmek hakkında neden hala bir yasa çıkmadığı konusunda hiçbir fikrimiz yok.

Risk nedir? Risk budur.

Birçoğumuz banyo yaparken müzik dinlemeyi seviyoruz. Genelde telefonlarımız üzerinden müzik dinlesek de bazen bilgisayardan da dinleyebiliriz. Bunda bir sorun yok. Ancak bize sorarsanız böyle fazla sağlam olmuş, musluğun üstüne koysaydı daha dengeli durabilirdi…

Kırılmaz cam takmak

Normal şartlar altında kırılmaz camların belirli bir ağırlığı olduğu için içerisinde hava baloncukları kalması biraz zor bir durum. O yüzden bu arkadaşı tebrik ediyoruz, gördüğünüz şey bir başarı.

Dünyanın en yanlış görseli

Bu fotoğraf hakkında ne diyeceğimizi gerçekten bilmiyoruz. Çorap - parmak arası terlik efsanesinden mi başlasak yoksa farklı çoraplardan mı söz etsek bilemiyoruz. Bunu size bırakıyoruz.

Bugün de tat kaçıran fotoğraflarla sizlerle birlikte olduk. Sizin de sinir olduğunuz bir olay varsa yorumlardan bizimle paylaşabilirsiniz.