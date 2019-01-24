Sibirya'nın gözbebeği olan Baykal Gölü hem yazın, hem de kışın ayrı ayrı güzellikleri ortaya çıkarıyor. Kışın güzellikleri yakından görmek isterseniz biraz risk almanız gerekiyor.

Buz tutmuş bir suda balık tutan kime sorarsanız sorun, eşi benzeri olmayan bir sakinliği olduğunu söyleyecektir size. Eğer bu donmuş göl dünyanın en derin göllerinden birisi ise ve yüzeyi kristal kadar temiz olursa size hiç yaşamadığınız duygular (heyecan, adrenalin, mutluluk, sakinlik belki de hepsi bir arada) yaşatabilir. Belki bunları yapacak imkanınız olmayabilir ama aşağıdaki videoyu izleyerek de benzer duygular hissedebilirsiniz.

Videodaki kişi, Sibirya’daki donmuş Baykal Gölü üzerindeki yavaş ve istikrarlı yürüyüşünü kaydetmiş. Baykal Gölü’nün tek özelliği en derin göl olması değil, ayrıca en büyük tatlı su deposu da olmasıdır.

Elinde selfie çubuğu ile yürüyen adamın ayaklarının altındaki taşlar gittikçe daha da küçülüyor. Bu yürüyüşü çılgınca olarak nitelendirmek için çevrede apaçık görünen kırıklar ve çatlaklar yetecektir sanıyoruz. Sanki her an bir tanesi kopup düşecekmiş gibi görünüyor. Görüntü güzel mi? Evet çok güzel. Korkutucu mu? Kesinlikle korkutucu.

Videodaki adama göre buz en az 15 cm kalınlığında. Yavaş ve istikrarlı yürüyüşü aslında her adımı ne kadar dikkatli attığını da gösteriyor. Ne olursa olsun, nasıl olursa olsun bu yürüyüş baş döndürücü.

Newsflare’e videoyu yükleyen adam videonun açıklama kısmına ise “Gölün dibini, taşları ve balıkları net bir şekilde görebiliyorum. Bütün bunlar sanki bir masal diyarındaymışım gibi hissettiriyor” yazdı.