Gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz bulutlar, rüzgarların yönlendirmesiyle bazen çok garip şekiller alabilmekte.

Bizi güneşli günlerden koruyan ve yağmuru bizlere getiren yegane şeydir bulutlar. Bulutlar sadece su damlacıklar ve buz kristallerinden oluşsa da bazen sanki canlıymış gibi şekiller alıyorlar. Bu şekiller oluşmasını sağlayan şey ise Dünya'mızın hava akışını sağlayan rüzgardır. Peki bulutlara sadece baktığımızda onları nasıl bir şeylere benzetiriz? Zihin sürçmesi yani "Apophenia" sayesinde. Beynimiz gördüğü her şeyi anlamlandırmaya çalışır. Bulutlara baktığımızda ruhsal ve zihinsel durumumuza göre onların çok farklı şekillere benzemesi beynimiz sayesindedir. Bu yazımızda sizin için 13 farklı tuhfa bulut fotoğrafını derledik.

1. Nişan alan bir askere benzemiyor mu?

2. Küçük bir köpek jet-ski sürüyor sanki

3. Havada çok ama çok büyük bir tüy uçuyor gibi duruyor

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4. Sanırım bulut her şeyin yolunda olduğunu söylüyor

5. UFO'ların varlığı kanıtlandı

6. Düşünürken birden beliren baloncuklara benzemiş

7. Kaçın tsunami geliyor

8. Bu bulut genellikle deftere çizdiğimiz havalı "S"ye benziyor

9. Kocaman bir kuş geçiyor buralardan

10. Kuleyi kopartmaya bir el geliyor

11. Ay gözlü bir yılan balığı gözüktü sanki

12. Sigaranın dumanını üfleyen bir insana benziyor

13. Bu bulutta ise büsbüyük bir "LOL" yazısı var

LOL ingilizce bir kalıp olan "Loud of Laugh"un (Çok sesli gülmek) kısaltmasıdır.

Rüzgarların bulutlara şekil vermesiyle oluşan bu şekiller insanları hayrete düşürüyor.