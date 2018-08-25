Görenlerin Bir Kez Daha Bakacağı 15 Garip Görsel

İnternet dünyası, birbirinden ilginç binlerce video ve görsel ile dolu. Bugün ise sizler için bu görsellerden bazılarını derledik.

Dünya üzerinde milyonlarca insan yaşıyor ve bu insanlardan her biri farklı duygu ve karakterlere sahip. Mevcut olan bu çeşitlilik ise kimi zamanlarda komik görüntülerin açığa çıkmasına sebep oluyor. Farklı iki insanın birbirinden habersizce aynı gün aynı kombini yapması ya da farkında olmadan birbirinin kopyası gibi hareketlerde bulunması, karşıdan bakan bir göz için film sahnesinden fırlamışçasına bir görüntüye sebep olabiliyor. Gelin bugün sizler için derlediğimiz, dünyanın garipliklerini gösteren 15 ilginç görsele bakalım.

1. Poşetlenmiş ağaçlar

Hangi sebeple yapıldı bilinmez ancak yolda bulunan tüm ağaçların üzeri poşetlerle sarılmış durumda. Muhtemelen ilk defa karşılaştığınız bu görüntü, bir hayli ilginç.

2. Birbirinin kopyası iki kadın

Birbirinin kopyası gibi görünen, büyük ihtimalle habersiz fotoğraflanmış 2 kadın.

3. Şaşırtıcı yansıma

Fotoğrafa ilk bakıldığında, hepimiz lastiği patlak bir bisiklet görüyoruz. Buraya kadar her şey normal. Ancak şimdi bir de resmin bütününe bakın, bisikletin yansıması ile gerçeği arasında şaşırtıcı bir fark var.

4. Kameraya çekildiğini anlayıp, içindeki şovmeni çıkaran ilgiç adam

Arabaya bindirilecekken karşıdan görüntülendiğini anlayan siyahi adam, bir anda içindeki şovmeni çıkarıyor.

5. Yanlış yerde yanan mum

'Nasıl yani?' diyeceğiniz bu görsel, bir göz yanılması mı yoksa sadece masum bir fotoğraf hilesi mi bilmiyoruz ancak görüntü bir hayli garip duruyor.

6. Şans eseri arka arkaya durmuş iki tatlı kedi

Birbirinin aynadan yansıması gibi görünen bu görüntü, aslında sadece şans eseri arka arkaya durmuş ve bir yere bakan iki kediden ibaret.

7. NBA oyuncularının birbirleri ile inanılmaz uyumu

Oldukça hoş bir şekilde birbirleri ile koordineli hareket eden basketbol oyuncularının görüntüsü, tekrar tekrar başa sarıp izlenecek cinsten.

8. Bir yanı yerin altında kalmış gibi görünen polis arabası

Su dolu ya da boşluk bir alana düşmüş olan polis arabası, sanki yolda hiçbir şey yokmuş da kendiliğinden yerin altına gidiyor gibi görünüyor.

9. Bedeni ile bacakları sanki bağlantısızmış gibi görünen genç kız

Aslında sadece başını diğer oturağa koymuş olan genç kız, uzaktan bakıldığında bedeni ve bacakları bağlantısızmış gibi görünüyor.

10. Fışkırmış gibi görünen gökkuşağı

Nomalde hepimiz gökyüzünde sadece bir gökkuşağı görmeye alışkınız. Ancak görselde, sanki gökkuşağında bir arıza olmuş ve bunun sonucunda birçok gökkuşağı çıkmış gibi görünüyor.

11. Fizik kurallarını altüst eden görsel

Akışkan mı yoksa donmuş mu olduğu anlaşılamayan ve bu nedenle de fizik kurallarını yerle bir eden garip görüntü.

12. Yanıp yanmadığına karar veremeyen ilginç lamba

Görsele bir de şu açıdan bakın: cam yüzey, içeride aynı hizada başka bir lambayı gösteriyor. Dışarıda bulunan ve içeridekiyle aynı hizada olan bölge ise boş.

13. Farkında olmadan, aynı hareketleri yapan bir grup insan

Videoda yer alan bir grup insan, farkında olmadan birbirleriyle koordine hareket ediyor. Film sahnesinden fırlamış gibi görünen bu görüntüler ise tamamen gerçek.

14. Sizce adam neyin üzerinde yürüyor?

Su üzerindeki pisliklerin üzerinde mi yoksa sadece yumuşak bir alanda mı yürüdüğü belli olmayan adam, acaba tam olarak nerede?

15. Sizce kendileri de farkında mı?

Birbirleri ile muhtemelen hiç alakası olmayan bu iki kişi, zevkleri benziyor olacak ki aynı gün aynı giysileri giymişler.