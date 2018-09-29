Görenlerin "Bu da Ne" Diyeceği 21 Absürt Fotoğraf

İnternet büyüdükçe, internetteki absürtlükler de aynı oranda büyüyor. 2008 yılına gelindiğinde dahi, internette gezinen herkes hayatında en az bir kez, garip şeyler yapan insanlarla karşılaşmış durumdaydı.

Şimdilerde internet aleminde normal fotoğraflarla karşılaşmak neredeyse imkansız oldu. Bunun sebebi ise normal fotoğrafların sıkıcı gelmesi. Bu eğlenceli, absürt anormal ve bombastik fotoğrafları çeken arkadaşlara ne kadar teşekkür etsek az.

1. Yolunu şaşırmış sanki (!)

2. Çok zeki insanlar için tasarlanmış olsa gerek

3. Kanka kız geliyor napayım çabuk? Doğal davran.

4. Abiciğim az sağa, az yukarı, biraz daha, heh kal öyle

5. Tahtayı yiyene bedava MAC ruj veriliyor galiba

6. Romalı dostumuzun zaman makinesi bozulmuş

7. 51. Bölge kaçağı

8. Yerdeki balona rövaşata çeken adam mı daha yetenekli yoksa bu arkadaş mı?

9. Hem koruyucu hem fotojenik

10. Cadılar bayramı için bir tık fazla sanki

11. Son dakika: VLC Player maskotu sokaklarda!

12. Mükemmel saç-makyaj uyumu

13. Muhtemelen Adanalı

14. Bir balerin cadılar bayramı kostümü giyerse

15. Pazartesi sabahı işe giderken

16. Bitmeyen yol bakımlarının sebebi buymuş galiba

17. BatMobile'ın benzini bitmiş

18. Yaz sıcağında marketlerdeki derin dondurucularla kim aşk yaşamadı ki?

19. Arkadaş ters durmuyor hayır, tekrar bakın

20. PUBG'den kamuflaj mı çalmış ne?

21. Işıklı mışıklı (X markasının halk arasında sloganıdır aynı zamanda bilenler bilir)

İnsanların yaptıkları bazen bizi bile şaşırtabiliyor. İnternet alemi... En çok beğendiğinizi fotoğrafı yorumlarda söyleyin biz de öğrenelim. Eğer ki sizi güldürdüysek de ne mutlu bize. Gününüzün iyi geçmesi dileğiyle.