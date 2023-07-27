Aksiyon filmleri denince akla ilk gelenlerden biri olan Görevimiz Tehlike serisinin son filminin bir kısmı İstanbul Kapalıçarşı’da çekilecekti. Ancak, Kapalıçarşı esnafının ihlali nedeniyle çekimlerin iptal edildiği iddia edildi.

Tom Cruise’un başrolünde yer aldığı Görevimiz Tehlike 7’nin ikinci kısmı için Kapalıçarşı’da da bazı çekimler yapılacaktı. Geçtiğimiz Pazar günü Kapalıçarşı, yönetmen Christopher McQuarrie tarafından incelendi.

Görevimiz artık iptal (Sanırım)

Normalde Pazar günleri kapalı olan Kapalıçarşı, Görevimiz Tehlike çekimlerindeki incelemeler için boşaltıldı ve belirlenen kişiler tarafından incelendi. İncelemelerin ardından serinin devamı için belli kısımların burada çekilmesine karar veren yönetmen McQuarrie, iddialara göre bu kararından yalnızca iki gün sonra vazgeçti.

Habertürk yazarı Mehmet Çalışkan’ın haberine göre; bu kararın nedeni ise ilginç bir şekilde düşündürücü.

Kapalıçarşı’nın incelemeleri sırasında bir gizlilik anlaşmasının yapıldığı öğrenildi. Pazar günü kapalı olan çarşıda incelemeler yapılırken, ekibe birkaç kişi de eşlik etti. Ancak bir Kapalıçarşı esnafı, pazartesi günü güvenlik kameralarından bir görüntüyü sosyal medyaya sızdırdı.

Bu gelişmenin ardından ise iddialara göre; Christopher McQuarrie, Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma’nın ikinci bölümündeki bir kısmı İstanbul’da çekmekten vazgeçti.

Serinin son filmi olan Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma İkinci Bölüm, 28 Haziran 2024’te vizyona girecek.