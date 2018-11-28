Görevimiz Tehlike 5 ve Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmlerinin yönetmeni Christopher McQuarrie'dan Oscar ödülleri için ilginç bir kategori önerisi geldi.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Oscar Ödül Töreni kapsamında 'En İyi Popüler Film' kategorisinde ödül verilmesine karar verilmiş, kısa sürede gelen şiddetli tepkiler sonrasında akademi bu kararından geri dönmüştü.

Bu yeniliğin daha devreye girmeden kaldırılma sebebi ise '90 yıllık Akademi mirasını koruma' gerekçesine dayandırılmıştı. Bir yenilik teklifi ise Mission: Impossible 5'in yönetmeni Christopher McQuarrie'den geldi. McQuarrie, Oscar Ödül Törenine en iyi dublör ödülü gelmesi gerektiğini söyledi.

Dublörlere özel kategori açılmasını isteyen McQuarrie, dublörlüğün de bir sanat olduğunu belirtti. McQuarrie: "Dublörlük bir sanattır, yetenek ve zanaattir. Dublörler bu muhteşem zanaat deneyimini kendi hayatlarını tehlikeye atarak yapıyorlar. Sadece Mission: Impossible gibi filmler için değil. Gidip Hell or High Water ya da Lone Survivor filmine bakabilirsiniz. Bu filmlerdeki dublörler inanılmazlar. Bana göre böyle bir kategoriye ihtiyaç var." dedi.

Akademi'nin bu öneriye nasıl bir cevap vereceği konusu ise henüz belirsizliğini koruyor.