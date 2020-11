Gorillaz'ın Son Şarkısına Ait Klip, GTA 5'te Geçiyor [Video]

Gorillaz isimli müzik grubunun son klibi, GTA 5 hayranları için oldukça dikkat çekici. Çünkü grup, "The Valley of the Pagans" isimli şarkısının klibini, GTA 5'in geçtiği Los Santos kentini kullanarak oluşturdu. Şarkı hem GTA hem de Gorillaz hayranlarını etkileyecek gibi görünüyor.

Dünyaca ünlü müzik grubu Gorillaz, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısını yayınladı. "The Valley of the Pagans" isimli bu şarkının haberimize konu olma nedeni ise klibi. Çünkü müzisyenler, yeni şarkılarının kliplerini dünyanın en popüler oyunlarından olan GTA 5'i kullanarak hazırladılar. Üstelik şarkı sözleri ile klibin uyumluluğu da oldukça dikkat çekici.

Gorillaz, yeni klibi ile bizleri kısa bir Los Santos yolculuğuna çıkarıyor. GTA 5 haritasındaki ikonik lokasyonların da gösterildiği klipte, bir otomobille yapılan yolculukları da görüyoruz. Elbette GTA 5'in vazgeçilmez unsurlarından olan polisler de klipler içerisinde yok sayılmamış durumda. Hem GTA hem de Gorillaz hayranları, The Valley of the Pagans'ı çok sevecekler gibi görünüyor.

İşte Los Santos'ta yolculuk yaptığımız o araba

Klipteki dikkat çeken hususlardan bir tanesi de oyunda kullandığımız akıllı telefon. Klibin belirli bir kısmında şarkıya eşlik eden "Beck Hansen", oyunda kullanılan iFruit isimli akıllı telefonla yapılan bir görüntülü aramayla klibe dahil oluyor. Ayrıca Gorillaz üyelerini temsil eden ikonik animasyon karakterleri de The Valley of the Pagans'ın klibi boyunca bizlerle birlikteler.

Gorillaz, müzik hayatında ilk kez bir oyunu kullanarak klip çekmiyor. Grup, yaklaşık bir yıl önce "Song Machine" isimli bir proje başlattı. Türlü iş birliklerini kapsayan bu proje, daha önce de dünyanın en ikonik oyunlarından Pac-Man'ın bir klip haline getirilmesini sağlamıştı. Bu bağlamda projenin son içeriği de GTA 5'i kapsamış oldu. Gorillaz'ın sonraki şarkısının nasıl bir klip içereceği bilinmez ancak grup üyeleri, muhtemelen Cyberpunk 2077 ya da Death Stranding gibi oyunları da görmezden gelmeyeceklerdir.

İşte GTA 5'ten kesitlerle oluşturulmuş o klip