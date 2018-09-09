Görsel Efektlerin Gerçek Gücünü Gösteren 20 Görsel

Sinema sektörü, özel sinema efekti sanatçılarının 20. yüzyılda hayal bile edemedikleri görselleri bugün elde ediyor olmamız kadar hızlı gelişmekte. Fantastik olsun olmasın, birçok filmde şahit olduğumuz bu etkileyici görüntülerin perde arkasında neler olup bittiğini merak edenlerdenseniz, bunu açıklığa kavuşturmak adına sizler için derlediğimiz bu görsellere bir göz atmalısınız.
X-Men: Apocalypse
Doctor Strange
It
Pan
Exodus: Gods And Kings
Ex Machina
The Legend of Tarzan
Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children
Avengers: Infinity War
Deadpool 2
The Jungle Book
Captain America: Civil War