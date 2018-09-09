Görsel Efektlerin Gerçek Gücünü Gösteren 20 Görsel

Genelde aksiyon filmlerinde gördüğümüz, akla hayale sığmayan görüntülerin aslında nasıl göründüklerini ortaya çıkaran 20 görseli sizler için derledik.

Sinema sektörü, özel sinema efekti sanatçılarının 20. yüzyılda hayal bile edemedikleri görselleri bugün elde ediyor olmamız kadar hızlı gelişmekte. Fantastik olsun olmasın, birçok filmde şahit olduğumuz bu etkileyici görüntülerin perde arkasında neler olup bittiğini merak edenlerdenseniz, bunu açıklığa kavuşturmak adına sizler için derlediğimiz bu görsellere bir göz atmalısınız.

X-Men: Apocalypse

Doctor Strange

It

Pan

Exodus: Gods And Kings

Ex Machina

The Legend of Tarzan

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children

Avengers: Infinity War

Deadpool 2

The Jungle Book

Captain America: Civil War