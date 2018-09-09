  • Görsel Efektlerin Gerçek Gücünü Gösteren 20 Görsel

Görsel Efektlerin Gerçek Gücünü Gösteren 20 Görsel

1 dk okuma süresi
45
11
6
2
2
Genelde aksiyon filmlerinde gördüğümüz, akla hayale sığmayan görüntülerin aslında nasıl göründüklerini ortaya çıkaran 20 görseli sizler için derledik.

Sinema sektörü, özel sinema efekti sanatçılarının 20. yüzyılda hayal bile edemedikleri görselleri bugün elde ediyor olmamız kadar hızlı gelişmekte. Fantastik olsun olmasın, birçok filmde şahit olduğumuz bu etkileyici görüntülerin perde arkasında neler olup bittiğini merak edenlerdenseniz, bunu açıklığa kavuşturmak adına sizler için derlediğimiz bu görsellere bir göz atmalısınız.

X-Men: Apocalypse

Doctor Strange
İLGİLİ HABER

Paul Walker’ı Ölümünden Sonra Hızlı ve Öfkeli 7’de İzlememizi Sağlayan Özel Efekt Teknolojisi (Video)

It

Pan

Exodus: Gods And Kings

Ex Machina

The Legend of Tarzan

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children

Avengers: Infinity War

Deadpool 2

The Jungle Book
İLGİLİ HABER

Video İçerisinde Bir Kadını Tam 30 Yıl Gençleştirebilen Görsel Efekt Uzmanı (4K Video)

Captain America: Civil War

Kaynak : https://brightside.me/wonder-films/32-impressive-shots-before-and-after-special-effects-599160/
Etiketler: Film, cgi, görsel efekt
45
11
6
2
2
Emoji İle Tepki Ver
45
11
6
2
2