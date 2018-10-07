Bazı fotoğraf kareleri aslında çok basit olmasına rağmen arkasındaki kısacık ve sevgi dolu hikayeleriyle yüzlerimizde tebessüme sebep olabiliyor.

İşle, okulla ya da türlü koşturmalarla geçen günlük hayatımız aslında büyük bir stres kaynağı. Fakat kimi zaman şahit olduğumuz kimi anlar kendimizi çok daha iyi hissetmemizi sağlayabiliyor. Biz de bu listemizde böyle sevgi dolu ve sizi gülümsetecek fotoğrafları derledik.

Yaşına rağmen her gün çocuklar için çalışan bu kadına teşekkür için çikolata hediye edilmiş

Ailesinden istediği tek hediye olan yavru kediye kavuşan sevimli çocuk

Bir pengueni elleriyle besleyen orangutan

Dükkanını her gün ziyaret eden müşterisine çiçek hediye eden kadın

Bir kadın, arabasının camında böyle bir not bulmuş: 'Harikasın'

Saçlarını 'Locks of Love' isimli organizasyona bağışlamak için ilk kez kestiren küçük kız

Hasta kedilere sarılmak için gönüllü olan bu kadın

Kedi yavrularının bakımı için gönüllü olan polis memuru

Çocukları hastanelerde en sevdiği süper kahramanlar olarak ziyaret eden gönüllü ekip

Otobüse binen herkesten bir 'beşlik' isteyen minik