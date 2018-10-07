İşle, okulla ya da türlü koşturmalarla geçen günlük hayatımız aslında büyük bir stres kaynağı. Fakat kimi zaman şahit olduğumuz kimi anlar kendimizi çok daha iyi hissetmemizi sağlayabiliyor. Biz de bu listemizde böyle sevgi dolu ve sizi gülümsetecek fotoğrafları derledik.
Yaşına rağmen her gün çocuklar için çalışan bu kadına teşekkür için çikolata hediye edilmiş
Ailesinden istediği tek hediye olan yavru kediye kavuşan sevimli çocuk
Bir pengueni elleriyle besleyen orangutan
Dükkanını her gün ziyaret eden müşterisine çiçek hediye eden kadın
Bir kadın, arabasının camında böyle bir not bulmuş: 'Harikasın'
Saçlarını 'Locks of Love' isimli organizasyona bağışlamak için ilk kez kestiren küçük kız
Hasta kedilere sarılmak için gönüllü olan bu kadın
Kedi yavrularının bakımı için gönüllü olan polis memuru
Çocukları hastanelerde en sevdiği süper kahramanlar olarak ziyaret eden gönüllü ekip
Otobüse binen herkesten bir 'beşlik' isteyen minik