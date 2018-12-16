Görünce Kalbinizi Tekletecek 13 Konsept Araba

2018 yılında farklı otomotiv devlerinin bizlere sunduğu 13 konsept arabayı sizler için listeledik.

Konsept arabalar, otomotiv şirketlerinin gelecekle ilgili vizyonlarını ortaya koymak için benzersiz bir seçenek. Özellikleri bazen abartı olsa da, konsept arabalar şirketlerin ne üzerinde çalıştıklarını ve neye yatırım yaptıklarını bizlere göstermiş oluyor.

Teknolojinin de hızla gelişmesiyle birlikte olasılıklar ve imkanlar akıl almaz derecede genişliyor. Bu yıl bu imkanları iyi değerlendirerek bir nebze gövde gösterisiyle beraber gelecek planlarını bizlerle paylaşan şirketlerin konsept arabalarını sizler için derledik. Gerek tasarımlarıyla gerekse özellikleriyle zamanının ötesinde olan bu araçları görünce otomotiv sektörüne bakış açınız değişecek.

Konsept arabalarımıza geçmeden önce bu konsept arabalarda kullanılan bazı terimlere değinmekte fayda var.

Dördüncü seviye otonom sürüş: Dördüncü seviye otonom sürüşte araçlar tam anlamıyla kendilerini kullanabilir ve yoldaki araçlar ve yayalarla etkileşime geçebilirler. Bunların yanı sıra şerit değiştirebilir, dönüş yapabilir ve sinyalleri de kullanabilirler.

Son seviye otonom sürüşün aksine araç, sürücüye tüm şartların sağlandığını ve otonom sürüşün gerçekleştirilebileceğini söyler. Bu noktadan sonra yalnızca sürücü bu modu aktif edebilir. Araç kendi kendini bu moda alamaz. Ayrıca araç sıkışık trafik ya da şehirler arası yol gibi farkları algılayamaz.

Beşinci seviye otonom sürüş: Bu seviyede hiçbir insan desteğine ihtiyaç yoktur. Gaz - fren pedalları, direksiyon ya da aracı kullanırken gerekecek hiçbir donanım olmaz. Araç tamamen kendini kullanır. Ayrıca çevresel faktörleri de inceleyerek trafik sıkışıklıkları ya da benzeri durumlara karar verebilir.

Menzil: Aracın tek şarjla gidebileceği uzaklık.

Volkswagen I.D. Vizzion

Özellikler: Beşinci seviye otonom sürüş, 302 beygir gücü, 665 km menzil.

BMW iX3

Özellikler: 30 dakikada tam şarj olabilmesi, 400 km’nin üstünde menzil.

Lexus LF-1 Limitless

Özellikler: Otonom sürüş teknolojisi, hareket kontrolü.

Genesis Essentia

Özellikler: 3 saniyede 100 km, birden çok motor.

Aston Martin Lagonda Vision

Özellikler: Dördüncü seviye otonom sürüş.

Renault EZ-Go

Özellikler: Dördüncü seviye otonom sürüş.

Nissan Xmotion

Özellikler: Dijital ayna, mimik ile kontrol.

Volvo 360c

Özellikler: Otonom sürüş teknolojisi.

Volkswagen Atlas Cross Sport

Özellikler: 355 beygir gücü.

Lexus LC 500 Inspiration

Özellikler: 471 beygir gücü, 5.0 V8 motor.

Hyundai Le Fil Rogue

Özellikler: Ergonomik olarak optimize edilmiş sürücü koltuğu, geniş dokunmatik ekran.

BMW M8 Gran Coupe

Özellikler: Hafif alaşımlı tekerlekler.

Porsche Mission E Cross Turismo

Özellikler: 600’ün üstünde beygir gücü, 400 km’nin üstünde menzil.