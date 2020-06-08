2019’a damga vuran filmlerden bir tanesi olan Bong Joon-ho’nun son eseri Parasite’tan görüntülü konuşma sırasında arka planda kullanılabilecek görseller paylaşıldı. Filmden paylaşılan bu 5 görsele haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz sene vizyona giren Bong Joon-ho’nun son filmi Parasite, hem çok büyük bir beğeni kazanmış hem de gişe tarafında yapımcısının yüzünü güldürmüştü. Geçtiğimiz sene düzenlenen dünyaca ünlü Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’yi kazanan ilk Güney Kore filmi olan Parasite, Akademi Ödülleri’nde de dili İngilizce olmayan ve ödülü kazanmayı başaran ilk film olmuştu.

11 milyon dolarlık bütçesiyle dünya genelinde 266 milyon dolar kazanarak Güney Kore’nin en çok hasılat elde eden filmi olan Parasite, fakir bir Güney Koreli ailenin lüks malikânede yaşayan zengin bir ailenin yanında işe girmesiyle değişen kaderlerini ele alıyordu. Zengin ailenin güvenini kazandıktan sonra malikânenin kontrolünü ele almaya başlayan ailenin bir sırrı ortaya çıkarması herkesin hayatını değiştiriyordu.

Parasite filminden arka plan olarak kullanabileceğiniz görseller:

Fakirlik ve toplumsal sınıfları, kara komedi şeklinde ele alan film; dünyanın birçok noktasındaki hayranlarını kendi dünyasına bir adım daha yaklaştırıyor. Filmden alınan ve görüntülü konuşmalarda arka plan olarak kullanılabilen görseller sosyal medyada paylaşıldı.

Parasite Japonya Twitter hesabından paylaşılan 5 görsel bulunuyor. Bu 5 görselin dört tanesi filmin de büyük bir kısmının geçtiği malikâneye aitken bir tanesi yoksul ailenin banyosuna ait. Bu görseli, görüntülü konuşmalarınızda pasif agresif bir tavır takınmak için tercih edebilirsiniz.

Son olarak görsellerin ticari amaçla kullanılamayacağını da bir not olarak belirtelim. Görüntülü konuşmalarınızda kullanabileceğiniz bu arka plan görsellerine aşağıdan göz atabilirsiniz. Görsellerin yüksek çözünürlüklü hâlini ise Parasite Japonya Twitter hesabından edinebilirsiniz.