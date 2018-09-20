Baktığınız bu şey bir photoshop projesi değil ve kimsenin konuşmayı sevmediği, korkunç büyüklüğe sahip bir uçak da değil. Bunun adı Airbus BelugaXL ve evet tam olarak böyle görünmesi gerekiyor.

Airbus bu uçağı tuhaf olsun ve herkes gülebilsin diye tasarlamadı. Beluga XL, Airbus 330 üzerine özel olarak geliştirilmiş bir kargo uçağı. Airbus, halihazırda, bir Beluga filosuna sahip ancak zaten isminden de anlaşılacağı üzere, XL daha da büyük şeyler için üretildi. Çünkü Airbus, yeni A350 XWB uçağı için kargo olarak iki kanat taşıyacak bir uçağa ihtiyaç duyduğunu ve normal Beluga'nın bu işi yapamayacağını fark etti.

Beluga XL'ın işleyişi de oldukça garip. Sıradan kargo uçakları yükü, arka kısımda bulunan kargo kapağının açılması ile alır ancak sıra Beluga XL'a geldiğinde iş tuhaflaşıyor. Çünkü Beluga XL, yükü uçağın burun kısmında bulunan kargo kapağının açılması ile alıyor.

Eğer bu şeyin uçtuğuna hala inanmıyorsanız, işte test uçuşlarından birinin videosu:

Bu uçakla ilgili her şey harika. Beluga XL gerçekten bir balina gibi görünüyor. Tanıtım organizasyonunda çekilmiş bu fotoğraf, uçağın en güzel fotoğrafları arasında.

Sadece burun kısmının ne kadar büyük olduğuna bakın. Burnu neredeyse tamamen havaya kalkıyor. Bu uçak cidden havalı.