Vancouver merkezli Electra Meccanica tarafından üretilen elektrikli araç Solo, ABD'deki ilk müşterisine teslim edildi.

Ufak tefek garip otomobilleri sıkça görüyoruz; ancak bunların çoğu son kullanıcıya ulaşamıyor ve yalnızca birer reklam olarak kalıyor. Solo'da ise durum böyle değil; zira bu araç, ABD'deki ilk müşterisine ulaştırılmış durumda.

Vancouver mekezli bir şirket olan Electra Meccanica tarafından üretilen ve yasal olarak motosiklet ünvanı taşıyan tek yolculu Solo, 82 beygirlik (61 kW) arkadan itişli elektrikli bir motordan güç alıyor. 0'dan 100'e sekiz saniyeden kısa bir sürede ulaşan Solo'nun maksimum hızı ise 130 km/sa.

Aracın toplamda 161 km sürüş menzili sunan 17.3 kW'lık lityum iyon bataryası, 220V'luk bir şarj istasyonunda 3 saatte, 110V'luk bir şarj istasyonunda da doğal olarak 6 saatte doluyor.

15,500 dolarlık fiyat etiketine sahip bu aracın üreticisi Electra Meccanica, çarşamba günü yaptığı bir duyuruda ilk ABD onaylı Solo'nun Los Angeles'ta yaşayan bir müşteriye teslim edildiğini ifade etti. Aracın teslimatı sırasında müşterinin yanında Solo için Washington ve Oregon'da satış temsilciliği yapan eski IndyCar pilotu Dominic Dobson bulunmaktaydı.

Dobson, konu hakkında "Bugün Solo'yu sürmek bana formula araçlarını sürdüğüm günleri hatırlattı. Araç çok hızlı ve çevik; sürerken sevinçten kıkırdıyordum" dedi.

Şirketin şimdiki planı ise, Eylül ayı itibariyle 75,000 Solo'nun ABD pazarına teslim edilmesini sağlamak.