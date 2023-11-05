Gösterilerde Dans Ettirilen Atların Eğitiminde Yapılan Zulmü Görünce İçiniz Acıyacak!

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Gösterilerde Dans Ettirilen Atların Eğitiminde Yapılan Zulmü Görünce İçiniz Acıyacak!
“İnsanoğlunun hayvanlara olan eziyeti ne zaman bitecek?” derken dünyanın farklı yerlerinde farklı eziyetler ile karşılaşıyoruz. Meksika’nın ve Pakistan’ın “horse dancing” olarak adlandırdığı eğitimlerde atlara dans etmeyi öğretmek için resmen zulmediyorlar.

“Atların dansı” adı altında yapılan gösterilerde sahneye çıkan atların eğitim videoları insanın içini acıtacak türden. Zorla dans hareketlerinin öğretildiği anlarda “sözde” eğitimciler ise hâlinden oldukça memnun…

İçeriğe geçmeden önce ise şunu söylemekte fayda var. Her ne kadar atların bir eğlence aracına dönüştürülmesini onaylamasak da bazı eğitmenler, atlara zarar vermek yerine onlarla güçlü ilişkiler kurarak, sabırla bazı hareketleri öğretiyorlar.

Hareket kabiliyeti kısıtlanan atlar, kalaslar üzerinde işkence görüyor.

Görüntülerin birçoğu Meksika ve Pakistan'dan karşımıza çıkıyor. Bu ülkelerdeki atların sahipleri “dans eğitimi” için atları çubuklara bağlıyor ve atlar kalaslar üzerine konuluyor. Genellikle iki kişi atın önünde durarak sağa sola yönlendirme yaparken bir kişi de arkasında ayaklarına sopayla veya kırbaçla vuruyor.

Sahipleri veya eğiticileri ata dans etmeyi öğrettiklerini sanıyorlar. Aslında atlar, yaralanmaktan korktukları için sopa veya kırbaçlardan kaçıyorlar.

Atların kafasını saatlerce bağlı tutabiliyorlar.

Atların baş ve boyun hareketlerinden pek hoşlanmadıkları için atın kafasını çok yükseğe veya göğsüne bağlıyorlar. Atın boyun kaslarının çok gergin olması sebebiyle de aslında sahibiyle savaşamaz hâle geliyor ve duruma mahkûm oluyor.

Atlar, nörolojik ve fiziksel hasarlar alıyorlar.

Uygulanan şiddet ile vücutlarında birçok hasar kalan atlar, sinirlerin sıkışması nedeniyle nörolojik sorunlar da yaşıyorlar. Duygusal olarak travma geçirmeleri ise maalesef birçok atın maruz kaldığı durumlardan sadece bir tanesi.

Atların zevk için maruz kaldığı diğer videolarda da durum içler acısı:

Umarız ki bir gün bu sözüm ona eğlenceler son bulur ve tüm hayvanlar gibi atlar da olması gerektiği gibi doğal hayatında yaşar.
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