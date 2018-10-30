Gotham'ın Son Sezonundaki Bölüm Sayısı 10'dan 12'ye Çıktı

5. sezonuyla ekranlara veda edecek olan Gotham dizisinden oldukça güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Gotham'da suçun mutlak hüküm sürdüğü, komiser Gordon'ın çömez dönemlerini işleyen Gotham'da son dönemece giriyoruz. 'Year Zero' isimli bölüm ile birlikte 11 bölüm olarak planlanan son sezon, Fox cephesinden gelen açıklamaya göre 13'e çıkarıldı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında 4. sezon finalinini yapan Gotham'ın son sezonunda Bane'in de yer alacağı geçtiğimiz günlerde resmen açıklanmıştı. Dizide Bruce Wayne'in gençliğini canlandıran David Mazouz, 11 bölümlük haliyle bile dizinin son sezonunda müthiş bir aksiyon ve tempolu bölümler olacağını belirtti.

22 bölüme sığabilecek malzemenin daha az bölümle izleyicilere sunulacağını belirten Mazouz, dizinin son bulacak olmasından duyduğu üzüntüyü de paylaştı. Son olarak Gotham'ın son sezonunun ne zaman başlayacağı da Fox tarafından resmen açıklandı. Son 13 bölümle bizlere veda edecek olan dizi 5. sezona 3 Ocak 2019'da start verecek.