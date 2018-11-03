Samsung Galaxy A8s'in Çıkış Tarihi Belli Oldu

Samsung Galaxy A8s, Çin'deki Galaxy A6s ve Galaxy A9'ların piyasaya sürülmesinde ilk resmi kamuoyunu yarattı. Bu iki telefonun varyantları, arkasındaki devasa dört kamera lensi ile zaten birçok global pazarda satılıyor. Ancak dikkat etmeniz gereken Galaxy A8s'ler.

Samsung'un bu yeni akıllı telefon tasarımı Xiaomi, Oppo, Vivo ve Huawei gibi yerel markaların önüne geçmeyi başardı. Samsung Galaxy A8s'in kamera deliğine yeni bir görüntü teknolojisini benimseyeceği ve bu sayede gerçek bir uçtan uca ekrana izin verileceğini bildirdi.

Tam ekran tasarımı göz önüne alındığında, Galaxy A8s'ler üzerinde bir ekran parmak izi tarayıcısı görmeyi bekledik. Ancak başka bir muhbir olan OnLeaks aksini iddia ediyor. Ayrıca, A8s'lerin Gümüş, Mavi ve Yeşil'in üç renk varyantında yer alacağını da ekliyor.

A8'lerin özellikleriyle ilgili pek bir şey bilinmemekle birlikte, yeni bilgiler Samsung'un yeni Qualcomm Snapdragon 710'u çıkarmasının ilk örneği olabileceğini akla getiriyor. Bellek yapılandırması ve yazılımı hakkında bilgimiz yok ancak Samsung'u tanıyoruz. Android 8.1 Oreo her zaman Galaxy S ailesine öncelik vermiştir. Galaxy S10 ile ilk olma özelliğini koruyacaktır.

Samsung, Ocak 2019'da Galaxy A8s'leri yayınlayacağını bildirildi. Bu durum, lansmanın Aralık 2018 gibi gerçekleşebileceğini öne sürüyor. CES etkinliğini Galaxy A'nın tanıtımında kullandığı gibi, A8s'lerin de CES 2019'da ortaya çıkması pek de süpriz olmayacak.