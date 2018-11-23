Tasarımlarıyla Otomotiv Tarihinin Yüz Karası Olan 10 Araba

Otomobil firmaları, farklı tasarımlar yaparak müşterilerinin isteklerini karşılarken, ürettikleri bazı araçların tasarımlarıyla alay konusu oluyorlar. Sizler için tarihte görülmüş en kötü tasarımları araştırıp derledik. Gözlerinizin sağlığı için ekran ayarlanızla oynamayın.

Otomobiller, tüm zamanların belki de en yaygın buluşları arasındalar. Hayatta bazıları için lüks, bazıları için de vazgeçilmezler arasında olan arabalar teknolojiyle birlikte büyük değişim geçirdiler. Bu değişim, tasarım açısından bakıldığında kendisine has otomobil devirleri yaratacak kadar etikili yaşandı. Klasik mi yoksa modern mi tartışması döne dursun, görünümlerinden dolayı her iki kesim tarafından hor görülen araçlar da var.

Sizin için küçük bir araştırma yaparak, en kötü tasarıma sahip olarak anılan otomobilleri derledik.

1. Reliant Robin:

İlk defa 1973-1981 yılları arasında, Reliant tarafından İngiltere’de üretilen Robin, 3 tekerlekli tasarımından dolayı, virajlarda devrilmesiyle ün kazanmış bir araç. Aracın 1989-2001 ve 2001-2002 yılları arasında üretilmiş 2 üst modeli daha bulunuyor.

2. Citroen Ami:

1969-1981 yılları arasında Citroen tarafından Fransa’da üretilen araç, ön ve arka panelindeki garip tasarımı sebebiyle listemize girmiş durumda.

3. Fiat Multipla:

Fiat’ın 1998-2010 yılları arasında İtalya’da ve 2008-2013 yılları arasında da Çin’de ürettiği bu aracın önü hayli ilginç. Ayrıca Fiat Multipla’nın 3 ön, 3 arka olmak üzere 6 koltuğu bulunuyor.

4. Nissan S-Cargo:

1989-1992 yılları arasında Nissan’ın ürettiği S-Cargo modeli, hüzünlü bir surat ifadesini andıran bir tasarıma sahip.

5. Sebring-Vanguard CitiCar:

Listenin en garip tasarıma sahip araçlarından olan CitiCar, 1974-1977 yılları arasında üretilmiş. Aracın tasarımını, üretici firma olan Sebring-Vanguard’ın sahibi Robert G. Beaumont yapmış.

6. Bricklin SV-1

Garip tasarımlı araçlardan bir diğeri Bricklin SV-1. Araç yalnızca 1974 ve 1975 yıllarında, Kanada’da üretilmiş. Bricklin SV-1’in görüntüsü ilginç olsa da, kapılarının yukarı doğru açılıyor olması, o dönemde pek rastlanılan bir durum değildi.

7. Aurora 1957:

Adeta bir çizgi filmden çıkmış gibi görünen bu araç, 1957-1958 yıllarında Amerika’da üretilmiş. Aracın en büyük özelliği ise ‘İlk Deneysel Güvenlik Otomobili’ olması.

8. Corbin Sparrow:

Corbin Motors tarafından 1999-2003 yılları arasında üretilen Corbin Sparrow, tek kişilik, üç tekerlekli ve elektrikli bir otomobil. Tasarımıyla bir ördek başını andıran Sparrow, listemizin en ilgi çekici araçlarından biri.

9. Fiat S76 Record:

Listenin en yaşlı otomobili olan S76 Record’un ilk versiyonu, 1910 yılında Fiat tarafından üretilmiş. Aracın o yıllarda üretilmesine rağmen ulaştığı en yüksek hız 213 km/h olarak belirtilmiş.

10. King Midget

Listemizin sonunda ise boyutlarıyla dikkat çeken bir otomobil var. Otomobil, Midget Motors şirketi tarafından 1946-1970 yılları arasında üretilmiş. Görünüşü akülü arabalara benzeyen aracın Model 1, Model 2 ve Model 3 olarak isimlendirilen üç seri üretimi bulunuyor.