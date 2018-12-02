İnsanlığın bir sonraki durağı olarak nitelendirilen Mars için gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan görevlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Mars, insanlığın çıktığı uzay yolculuğunda yeni varış noktası. Tüm uzay ajansları yönlerini Mars'a çevirmiş durumdalar ve önümüzdeki senelerde peş peşe gerçekleşecek önemli Mars görevleri mevcut. Hatta insanlı Mars yolculukları bile konuşulmaya başlandı ancak şu an için yalnızca gözlem yapma amaçlı görevler söz konusu çünkü henüz Mars'a dair bilmediğimiz çok şey var.

Nasa - InSight Lander

InSight, şu an Mars'taki gözümüz konumunda ve ömrü yettiğinde bize Mars'tan bilgiler gönderecek. Özellikle Kızıl Gezegen'in kalın yer tabakasının altında neler olduğuna dair önemli veriler elde edecek. Biz de bu sayede gezegene dair daha somut bilgiler edinmiş olacağız. NASA, 2020 senesi için de benzer bir Mars görevi planlıyor.

ESA ve Roscosmos - ExoMars 2020

Avrupa Uzay Ajansı ESA ve Rus Uzay Ajansı Roscosmos'un birlikte başlattıkları Mars projesi olan ExoMars 2020, 2020'nin yaz aylarında Mars'a doğru yola çıkacak. Gözlem yapacak olan uzay aracı ESA tarafından geliştirilirken yüzey platformu ise Roscosmos tarafından geliştiriliyor. Görev, Mars'ta jeolojik ve biyolojik incelemeler yapmak üzerine kurulu ve elde edilecek sonuçlar gelecek Mars planları için hayli önemli olacak.

CNSA - 2020 Görevi

Çin Ulusal Uzay İdaresi, 2020 senesinde Mars'a bir keşif aracı gönderecek. Araç 2021'de gezegene ulaşacak. Çin'in bir diğer büyük uzay projesi ise uzun vadeli misyonlar için kullanılacak insanlı uzay istasyonu ve bu istasyonun inşası 2022'de tamamlanacak.

UAE - Mars Misyonu





Birleşik Arap Emirlikleri, Temmuz 2020'de ilk Mars görevini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Uzay aracı, 2021'de Mars atmosferine giriş yapacak ve sonrasında da elde edeceği verileri Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı'na iletecek.

SpaceX - Big Falcon Rocket

Mars'a dair belki de en çok merak edilen görevlerden biri, Elon Musk'ın ve SpaceX'in BFR projesi. Proje uzun vadede Mars'ta oluşturulacak bir üs ve zaman içerisinde bölgede gelişen bir medeniyete odaklanmış durumda ancak tabii ki projenin ne kadarı hayata vadedildiği sürede geçirilecek, kestirebilmek mümkün değil.